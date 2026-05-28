Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ablukayı kıramadık ama sessizliği bozduk

Ablukayı kıramadık ama sessizliği bozduk

04:0028/05/2026, Perşembe
G: 28/05/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fransız aktivistler.
Fransız aktivistler.

İsrail’in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu’nun Fransız aktivistleri, Paris’te düzenlenen basın toplantısında alıkonuldukları süreçte işkence ve şiddete maruz kaldıklarını anlatarak İsrail’e yaptırım uygulanması çağrısı yaptı. Fransa Ulusal Meclisi’ndeki toplantıya Yeşiller Partisi (EELV) Milletvekili Sabrina Sebaihi ile EELV Milletvekili Cyrielle Chatelain ev sahipliği yaptı.

HOŞGÖRÜYLE AĞLADIM

Filonun Fransız aktivistlerinden eski Senatör Alima Boumediene-Thiery, İsrail tarafından alıkonulan aktivistlerin psikolojik baskı ve işkenceye maruz kaldığını belirtti. İsrailli askerlerin aktivistlerin uyumasını engellediğini ve şiddet uyguladığını söyleyen Boumediene-Thiery, “Ablukayı kıramadık belki ama sessizlik duvarını yıktık” dedi. Aktivist Sylvie Parmentier ise saldırı sonrası Türkiye’nin tahliye sürecindeki yaklaşımını anlatarak, Türklerin tahsis ettiği uçaklarla güvenli şekilde çıkarıldıklarını söyledi. Türkiye’nin yaralı aktivistler için ambulans, doktor ve hemşire desteği sağladığını belirten Parmentier, “Uçaktan inince bize gösterilen hoşgörü karşısında ağladım” ifadelerini kullandı.



#Sumud Filosu
#Aktivist
#Gazze
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KADEMELİ EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK? 1999 öncesi ve 2008 sonrası emeklilik şartları neler? Kadın - erkek yaş prim gün tablosu