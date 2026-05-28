Ablukayı kıramadık ama sessizliği bozduk

İsrail’in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu’nun Fransız aktivistleri, Paris’te düzenlenen basın toplantısında alıkonuldukları süreçte işkence ve şiddete maruz kaldıklarını anlatarak İsrail’e yaptırım uygulanması çağrısı yaptı. Fransa Ulusal Meclisi’ndeki toplantıya Yeşiller Partisi (EELV) Milletvekili Sabrina Sebaihi ile EELV Milletvekili Cyrielle Chatelain ev sahipliği yaptı.

Filonun Fransız aktivistlerinden eski Senatör Alima Boumediene-Thiery, İsrail tarafından alıkonulan aktivistlerin psikolojik baskı ve işkenceye maruz kaldığını belirtti. İsrailli askerlerin aktivistlerin uyumasını engellediğini ve şiddet uyguladığını söyleyen Boumediene-Thiery, “Ablukayı kıramadık belki ama sessizlik duvarını yıktık” dedi. Aktivist Sylvie Parmentier ise saldırı sonrası Türkiye’nin tahliye sürecindeki yaklaşımını anlatarak, Türklerin tahsis ettiği uçaklarla güvenli şekilde çıkarıldıklarını söyledi. Türkiye’nin yaralı aktivistler için ambulans, doktor ve hemşire desteği sağladığını belirten Parmentier, “Uçaktan inince bize gösterilen hoşgörü karşısında ağladım” ifadelerini kullandı.