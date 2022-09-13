Aç kalan ayı böyle görüntülendi

İlçe merkezinde gördüğü ayıyı görüntüleyen Mansur Sürücü o anları anlatarak “Birkaç gün önce bir arkadaşıma misafirliğe gitmiştim. Balkona çıktığımda dışardan sesler geldiğini duydum. Çevreyi kontrol ettiğimde bir ayının çöpleri karıştırarak yiyecek aradığını gördüm. Bende hemen cep telefonu ile o görüntüleri çektim. Bu görüntüleri çektikten sonra da ilçemizden bir vatandaşın ayı tarafından saldırıya uğrayarak yaralandığını duydum. Bu konuda yetkililerin bir önlem alması gerektiğini düşünüyorum” dedi.