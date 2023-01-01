Acı çeken hastayı TikTok'ta paylaşan başhekim sekreteri görevine geri döndü

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçtiğimiz yıl yaşanan olayda başhekim sekreteri Gülsen K., yaşlı bir hastanın acı çektiği anları kayda aldı. Yaşlı hastanın koltuğa uzandığı görüntüleri sosyal medya platformu TikTok'a yükleyen Gülsen K.,

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçtiğimiz yıl yaşanan olayda başhekim sekreteri Gülsen K., yaşlı bir hastanın acı çektiği anları kayda aldı. Yaşlı hastanın koltuğa uzandığı görüntüleri sosyal medya platformu TikTok'a yükleyen Gülsen K.,

Tepki çeken paylaşım üzerine görevden alınan sekreter hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Gülsen K. ise sosyal medya platformundaki paylaşımını tepkiler üzerine kaldırdı.

Hakkında soruşturma başlatılan ve işine son verilen Gülsen K.'nın Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeniden işe başladığı ortaya çıktı. Yaşlı bir hastanın acı çektiği anları kayda alarak alay eden Gülsen K., söz konusu görüntülerin medyaya yansımasının ardından kendisine tepki gösteren vatandaşlara ise dava açtı.