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Acı çeken hastayı TikTok'ta paylaşan başhekim sekreteri görevine geri döndü

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşlı bir hastanın acı çektiği anları TikTok'a yükleyerek 'bonzai adamı bozayi' şarkısıyla paylaşan başhekim sekreteri Gülsen K., açığa alınmış, hakkında soruşturma açılmıştı. Skandal görüntülerin ardından işine son verilen Gülsen K.'nın Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeniden işe alındığı ortaya çıktı. Yaşlı bir hastanın acı çektiği anları kayda alarak alay eden Gülsen K., söz konusu görüntülerin medyaya yansımasının ardından kendisine tepki gösteren vatandaşlara ise dava açtı.

16:09 . 20/01/2023 Friday
Yeni Şafak
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan başhekim sekreteri Gülsen K., yaşlı adamı görüntüleyerek TikTok'ta paylaşmıştı.

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan başhekim sekreteri Gülsen K., yaşlı adamı görüntüleyerek TikTok'ta paylaşmıştı.

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçtiğimiz yıl yaşanan olayda başhekim sekreteri Gülsen K., yaşlı bir hastanın acı çektiği anları kayda aldı. Yaşlı hastanın koltuğa uzandığı görüntüleri sosyal medya platformu TikTok'a yükleyen Gülsen K.,
'bonzai adamı bozayi'
şarkısı ile paylaştı.

SKANDAL PAYLAŞIMIN ARDINDAN GÖREVDEN ALINMIŞTI

Tepki çeken paylaşım üzerine görevden alınan sekreter hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Gülsen K. ise sosyal medya platformundaki paylaşımını tepkiler üzerine kaldırdı.

Skandal olayın ardından açıklamada bulunan Giresun İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Bulut, sekreterin görevine son verildiğini ve soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bulut,
"Olay 13 Ocak 2022 tarihinde vuku bulmuş olup, yoğun kar yağışı nedeniyle köyüne ulaşım sıkıntısı yaşayan amcamız hasta nakil aracımızla sağlık ekiplerimizce sağ salim köyüne ulaştırılmıştır"
dedi.

YENİDEN İŞE ALINDI

Hakkında soruşturma başlatılan ve işine son verilen Gülsen K.'nın Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeniden işe başladığı ortaya çıktı. Yaşlı bir hastanın acı çektiği anları kayda alarak alay eden Gülsen K., söz konusu görüntülerin medyaya yansımasının ardından kendisine tepki gösteren vatandaşlara ise dava açtı.


#Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
#TikTok
#Muhammet Bulut
#Gülsen K
1 saat önce
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Acı çeken hastayı TikTok'ta paylaşan başhekim sekreteri görevine geri döndü
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