Acı nöbet: Enkaz başında yakınlarının cenazesini bekliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiğimiz binlerce insanımızdan geriye acı hikayeleri kaldı. Hayatını kaybedenlerin aileleri için de asla unutamayacakları çok zorlu bir dönem başladı. Kimi evlatlarını, kimi anne babasını kimi de kardeşini kara toprağa verdi. Ancak bir de yakınlarının cenazelerine ulaşamayanlar var. Onların acısı da yürek dağlıyor. Bunlardan biri de 80 yaşındaki Ümmügülsüm Emlik.

HER GÜN 1 KİLOMETRE YÜRÜYOR

Ölen kardeşini toprağa veren Ümmügülsüm Teyze, Ebrar Sitesi enkazında oğlu Dursun (47), gelini Esma (43) ve torunu Hayrunnisa’nın (14) cenazelerine ulaşmayı bekliyor. Ümmügülsüm Teyze, oğlu, gelini ve torununun cenazelerinin bulunması için her sabah 1 kilometre yürüyerek enkaz başına geliyor. Enkaz kaldırmak için erken saatlerde göreve başlayan ekiplerin çalışmasını saniye saniye takip eden Ümmügülsüm Teyze’nin tek dileği evlatlarının bir mezarının olması.

15 GÜNDÜR GECE GÜNDÜZ BURADAYIM

Oğlu, gelini, torunları Hayrunnisa ve Ökkeş’in (20) yıkılan sitenin H blokunun enkazında kaldığını söyleyen Ümmügülsüm Teyze, büyük torunu Ökkeş’in cansız bedeninin 12 Şubat’ta enkazdan çıkarıldığını söyledi. Oğlu, gelini ve diğer torununun hâlâ enkazın altında olduğunu belirten Emlik, “15 gündür gece gündüz buradayım. Cenazelerini buradan almadan gitmem. Cenazeleri elimize geçse, yerleri belli olsa yeter” diye konuştu.

EŞYALARI ÇIKTI AMA KENDİLERİ YOK

Her sabah enkaz başına geldiğini, kepçelerin çalışması bitince ayrıldığını dile getiren Emlik, “Bazen çalışma başlamadan, ekiplerden önce geliyorum. Eşyaları çıktı, resimleri çıktı ama kendileri yok. Sadece benim çocuğum değil bütün çocukların bir an evvel çıkmasını istiyorum. Herkesin bir mezarı olsun. Kalanları varsa gidip bir dua okusun. Tek isteğim bu” ifadesini kullandı. Ümmügülsüm Emlik, depremde kardeşi ve kardeşinin eşinin de aralarında bulunduğu 50’den fazla yakınını kaybettiğini dile getirdi.

Bu acıyı kaldıramam

Kahramanmaraş’ta 2 oğlu, gelini ve 3 torununu kaybeden Türkan Meter, yakınlarının yasını tutuyor.

Depreme Kahramanmaraş kent merkezinde yakalanan Türkan Meter, evinden çıkar çıkmaz ailesinin yaşadığı Pazarcık ilçesi Ördekdede Mahallesi’ne gitti. Meter, oğulları Yılmaz ve Kemal, gelini Şemsi, torunları Umut Efe, Ayşe Meter ve Azra Çelen’i depremde kaybetti. Meter’in kızı Gizem Çelen ve diğer gelini Nuray Meter’in hastanelerde tedavisi devam ediyor. Kahramanmaraş merkezdeki evi de ağır hasar alan Meter, ailesini kaybettiği köyde çadırda kalarak yasını tutuyor.

KİMSEMİZ KALMADI

Türkan Meter, “Sobayı yakmışlar, sohbet ediyorlarmış, saat 3’e kadar oturmuşlar, 3’ten sonra yatmışlar. Yatınca soba bunların üzerine devrilmiş. 2 oğlum, gelinim ve 3 torunum öldü. Kepçeler çıkarttı cenazeleri. Kızım ve diğer gelinim yandı, onlar da yoğun bakımda. Oğlumun birisini sağ çıkarttık, Kayseri’de hastaneye kaldırıldı, kanamayı durduramamışlar. Çok büyük bir acı. Bu acıyı, yükü kaldıramam ben. Allah kimseye göstermesin. Kimsemiz kalmadı” ifadesini kullandı.

Onlar da hatıraları için bekliyor

Depremlerde canlarını zor kurtaran birçok kişi, enkaz altında kalan kişisel eşyalarını çıkarmak için yıkıntı başında bekliyor. Emekli itfaiyeci Cenap Öner ile 7 yaşındaki oğlu Deniz Aras Öner, depremde yıkılan Onikişubat ilçesindeki Simay Apartmanı’nın enkazında eşyalarını aradı. Küçük çocuk, beton parçaları arasında, odasının bulunduğu noktada kumbarası ile oyuncaklarının bir kısmını bulabildi. Evlerinden geriye hiçbir şeyin kalmadığını anlatan Cenap Öner, “Hayata sıfırdan başlıyoruz. Eşyalarım, her şey altta kaldı. Bir şeyi alacağım diye umudum da yok. Canımız sağ. Ona şükrediyorum” diye konuştu.

DUALARLA AYAKTAYIZ

Depremde Türkoğlu ilçesine bağlı Kılılı Mahallesi’ndeki hem evlerini hem de atölyelerini kaybeden 53 yaşındaki mobilya ustası Fatih Bezirci ile 48 yaşındaki eşi Nesrin Bezirci de enkazların başından ayrılmıyor. Nesrin Bezirci, birkaç parça kişisel eşyayı dışarı çıkarabildiklerini, diğer tüm eşyalarının enkazda kaldığını, çökme ihtimali nedeniyle enkaza da giremediklerini söyledi. Bezirci, “Bizim için bir imtihandı. Maddi bir şeye ihtiyacımız yok gibi. Çok şükür çadırımıza kavuştuk ama duaların bana geldiğini hissediyorum. O dualarla ayaktayız zaten. Sözün bittiği yer” dedi.



