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Gündem Açık cezaevi hükümlülerinin koronavirüs izinleri iki ay uzatıldı
POLİTİKA

Açık cezaevi hükümlülerinin koronavirüs izinleri iki ay uzatıldı

Adalet Bakanlığı'nca açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 tedbirleri kapsamındaki izin sürelerinin 2 ay uzatıldığı açıklandı.

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Haber Merkezi DHA
Açık cezaevi hükümlülerinin koronavirüs izinleri iki ay uzatıldı
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Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün önerisi üzerine, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezalarının infazına karar verilenlerin Covid-19 izin sürelerinin uzatıldığı belirtildi. Buna göre izin sürelerinin, 31 Mart 2022'den itibaren 2 ay süreyle uzatılmasına karar verildi.


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