Açıkça yazan rakamları görmezden gelen Kılıçdaroğlu algıya soyunup TOKİ'yi hedef aldı

Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu
Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konut sayısını azaltmakla suçladığı TOKİ'ye yönelik iddiaları kurumun internet sayfasında yer alan bilgilerle çürütüldü.
Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından 'kira' başlığıyla video yayınlayarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başaknlığına bağlı Toplu Konut İdaresi'ni (TOKİ) hedef aldı.
Kılıçdaroğlu yayınladığı videoda TOKİ'nin 1984 -1999 arasındaki ile son 20 yıldaki konut yapma sayısına atıfta bulundu. CHP lideri, TOKİ'nin son 20 yılda daha az konut yaptığını iddia etti. Ancak TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiler Kılıçdaroğlu'nun iddialarını çürüttü.
TOKİ'nin internet sitesinde yer alan bilgilerde kurumun 2002 yılına kadar 19 yılda 43 bin 145 konutu tamamladığı, yaklaşık 950 bin konutu kredilendirdiği bilgisinin yer aldığı görüldü.