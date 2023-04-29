Açıkça yazan rakamları görmezden gelen Kılıçdaroğlu algıya soyunup TOKİ'yi hedef aldı

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir canlı yayında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçuyla mahkum edilen 'Kızıl Soros' lakaplı Osman Kavala ve “PKK’yı silahlı bir halk hareketi olarak tanımlıyoruz.” diyen eski HDP Eş Başkanı Selahaddin Demirtaş için özgürlük vaatlerine devam etti. Kılıçdaroğlu, "Osman Kavala neden? Selahattin Demirtaş neden? Hiçbirisi terörden ötürü mahkum olmadı, yalan söylüyorlar millete." şeklinde konuştu.