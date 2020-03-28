Adalet Bakanı Abdülhamit Gül maaşını koronavirüs nedeni ile işsiz kalanlara bağışladı Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İnsani Yardım Vakfı (İHH)'nın koronavirüs nedeni ile işsiz kalanlara yardım için başlattığı kampanyaya maaşını bağışlayarak destek olacağını duyurdu. Gül, yaptığı paylaşımda "Bu dayanışma ve paylaşma projesine, ben de maaşımı bağışlayarak katkı sunuyorum. Sen ben yok, biz varız. Biz, birlikte Türkiye’yiz" ifadelerini kullandı. İHH koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kaldığı tespit edilen ve gündelikçi olarak çalıştığı için gelirini kaybeden vatandaşlar için bir kampanya başlattı. Kampanyaya Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Mehmet Selim Bağlı ile çok sayıda milletvekili de maaşlarını bağışlayarak destek olduklarını duyurdu.

Haber Merkezi 28 Mart 2020, 01:14 Son Güncelleme: 28 Mart 2020, 02:04 Yeni Şafak