Gündem Adalet Bakanı Abdülhamit Gül maaşını koronavirüs nedeni ile işsiz kalanlara bağışladı
POLİTİKA

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül maaşını koronavirüs nedeni ile işsiz kalanlara bağışladı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İnsani Yardım Vakfı (İHH)'nın koronavirüs nedeni ile işsiz kalanlara yardım için başlattığı kampanyaya maaşını bağışlayarak destek olacağını duyurdu. Gül, yaptığı paylaşımda "Bu dayanışma ve paylaşma projesine, ben de maaşımı bağışlayarak katkı sunuyorum. Sen ben yok, biz varız. Biz, birlikte Türkiye’yiz" ifadelerini kullandı. İHH koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kaldığı tespit edilen ve gündelikçi olarak çalıştığı için gelirini kaybeden vatandaşlar için bir kampanya başlattı. Kampanyaya Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Mehmet Selim Bağlı ile çok sayıda milletvekili de maaşlarını bağışlayarak destek olduklarını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül

İHH tarafından koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kalan ve gündelik işlerde çalıştığı için bugünlerde çalışamayan vatandaşlar için düzenlenen #vakitdayanışmavakti isimli kampanyaya Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de destek verdi. Bakan Gül, maaşını kampanyaya bağışladığını duyurdu.

Sen ben yok, biz varız! Biz, birlikte Türkiye'yiz!

  • Adalet Bakanı Gül, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada ''Bu dayanışma ve paylaşma projesine, ben de maaşımı bağışlayarak katkı sunuyorum. Sen ben yok, biz varız. Biz, birlikte Türkiye’yiz'' ifadelerini kullandı.


    Çok sayıda isimden bağış ve destek
    Kampanyaya Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Mehmet Selim Bağlı ile çok sayıda milletvekili de maaşlarını bağışlayarak destek olduklarını duyurdu. AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ve Sanatçı Berdan Mardini sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak İHH'nın dayanışmasına destek olduklarını açıkladılar.

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