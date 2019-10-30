Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den ABD'ye tepki: Bizim için yok hükmünde

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile bakanlıkları arasında iş birliğiyle gerçekleştirilecek "Ankara Yeni Adalet Sarayı Yapım Projesi Protokol İmza Töreni"ne katıldı.
ABD'NİN ERMENİ SOYKIRIMI İDDİALARINA TEPKİ
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, törende yaptığı konuşmada ABD Temsilciler Meclisinin sözde "Ermeni soykırımı" tasarısını kabul etmesine ilişkin, “ABD Temsilciler Meclisinden çıkan karar beyhude bir girişimdir. Bizim için, milletimiz için yok hükmündedir” dedi.