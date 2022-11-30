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POLİTİKA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Başörtüsü düzenlemesi bu hafta ya da önümüzdeki hafta Mecliste olacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "(Başörtüsü düzenlemesi) Son şekli verildi. Bu hafta ya da önümüzdeki hafta Mecliste olacak. Muhalefet ile Meclise sunulduktan sonra temas olabilir" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Başörtüsü düzenlemesi bu hafta ya da önümüzdeki hafta Mecliste olacak
Bekir Bozdağ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile ilgili çalışmaların bitirildiğini fakat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a henüz sunulmadığını belirtti.

Bakan Bozdağ, gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. TTB ile ilgili çalışmaların bitirildiğini söyleyen Bozdağ, “Çalışmayı neticelendirdik ama sayın Cumhurbaşkanımıza henüz sunmadık” dedi.

Anayasa çalışmalarına ilişkin soru üzerine Bozdağ, “Anayasa’nın son şekli verildi. (Muhalefetle istişare süreci) Zaten ziyaretimizi yaptık. Görüşlerini, desteklerini kendilerinden talep ettik. Ayrı bir ziyaret olur mu onu bilemem. Şu anda yeni bir ziyarete ihtiyaç gözükmüyor” ifadelerini kullandı.

Başörtüsü düzenlemesine ilişkin de konuşan Bozdağ, “Son şekli verildi, Meclise gelecek. Bu hafta ya da önümüzdeki hafta Mecliste olacak. Muhalefet ile Meclise sunulduktan sonra temas olabilir” açıklamasında bulundu.

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