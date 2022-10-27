Gündem Adalet Bakanı Bozdağ Bu ilkelliği reddediyoruz işte CHPnin hukuk devleti anlayışı
POLİTİKA

Adalet Bakanı Bozdağ: Bu ilkelliği reddediyoruz işte CHP'nin hukuk devleti anlayışı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP'lilerin Yalova'da Ağır Ceza Mahkemesi heyetine gösterdiği tepkiyi kınadı. Bozdağ yaptığı paylaşımda, "Kanun önünde herkes eşittir. Milletvekili veya siyasi bir kişilik olmak hiç kimseye mahkemeye, hakim ve savcıya saygısızlık, hakaret ve tehdit etme hakkı vermez" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Adalet Bakanı Bozdağ: Bu ilkelliği reddediyoruz işte CHPnin hukuk devleti anlayışı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Twitter'da yaptığı paylaşımda CHP'lilerin Yalova Ağır Ceza Mahkemesi heyetine gösterdiği tepkiyi kınadı.

Bozdağ, Yalova Belediyesinde "zimmete para geçirilmesi" iddiasıyla Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman'ın duruşmasında, CHP'lilerin mahkeme heyetine gösterdiği tepkiye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bekir Bozdağ, "İçinde kimi milletvekillerinin de olduğu bazı CHP'liler yargılama sırasında Yalova'da Ağır Ceza Mahkemesi heyetine saygısızlık ediyor, hakaret yapıyorlar, tehdit savuruyorlar, bağırıyorlar, kabalığın âlâsını gösteriyorlar. Bu haddini ve kendini bilmez CHP'lileri kınıyorum." ifadesini kullandı.

CHP'lilerin yaptığının, hukuk tanımazlık, haddini bilmezlik olduğunu belirten Bozdağ, "Yargı görevini yapanı ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüstür, yargı görevi yapanları tehdittir, yargı görevi yapanlara saygısızlıktır, hakarettir. Bu ilkelliği reddediyoruz. İşte CHP'nin hukuk devleti anlayışı." paylaşımında bulundu.

Bozdağ, Türkiye'nin hukuk devleti olduğunu, hiç kimsenin hakim ve savcılara emir, talimat veremeyeceğini, tavsiye ve telkinde bulunamayacağını vurguladı. Bakan Bozdağ, hiç kimsenin, hakim ve savcılara hakaret edemeyeceğini, onları tehdit edemeyeceğini belirtti.

Mahkemelerin adaletin tecelli ettiği, hak ve hakikatin tespit edildiği, herkese hakkının ve hak ettiğinin verildiği yerler olduğunu dile getiren Bozdağ şunları kaydetti:

"Mahkemelerde hukuk tanımazlığa asla izin verilmez. Yargılama düzenini bozanın, düzen kuran usul kurallarının uygulanmasından şikayet hakkı yoktur. Kanun önünde herkes eşittir. Milletvekili veya siyasi bir kişilik olmak hiç kimseye mahkemeye, hakim ve savcıya saygısızlık, hakaret ve tehdit etme hakkı vermez. Taşıdığı unvanı ya da sıfatı istismar etmek marifet değil, olsa olsa haddini ve kendini bilmezliktir."

Mahkemede hakimin üzerine yürüyen CHP'liler dışarıda da terör estirdi
GÜNDEM
Mahkemede hakimin üzerine yürüyen CHP'liler dışarıda da terör estirdi

Fuat Oktay: 6+1'lik masa Kandil sözcüsünü barış güvercini ilan etti
GÜNDEM
Fuat Oktay: 6+1'lik masa Kandil sözcüsünü barış güvercini ilan etti
Muhteşem geri dönüş

Muhteşem geri dönüş

​Fenerbahçe 3-0'dan geri dönerek Rennes ile 3-3 berabere kaldı.
İkinci yarı başladı

İkinci yarı başladı

​Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'a konuk oluyor.
Adalet Bakanı Bozdağ: Bu ilkelliği reddediyoruz işte CHPnin hukuk devleti anlayışı

​Sağlık Bakanı Koca 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu.
'Evet hatalıyım'

'Evet hatalıyım'

​Ali Palabıyık'tan Galatasaray maçı itirafı.

​Putin'den Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü.

​Davanın seyrini değiştirecek rapor.

Amasra'daki maden patlaması soruşturmasında yeni gelişme.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.