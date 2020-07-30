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Gündem Adalet Bakanı Gül Bin 200 hakim ve savcı alımı için 21-22 Kasımda yazılı sınav yapılacak
POLİTİKA

Adalet Bakanı Gül açıkladı: 1200 hakim ve savcı alımı ne zaman yapılacak?

Adalet Bakanı Gül: Bin 200 hakim ve savcı alımı için 21-22 Kasım'da yazılı sınav yapılacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bin 100 adli, 100 idari toplam bin 200 hakim ve savcı alımı için 21-22 Kasım'da yazılı sınav yapılacağını bildirdi. Gül, ayrıca açıktan ve naklen atama yoluyla bin 100 icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alınacağını, bunun yazılı sınavının da 22 Kasım'da yapılacağını söyledi.

Haber Merkezi AA
Bakan Abdulhamit Gül
Bakan Abdulhamit Gül

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bayram öncesi 2 güzel haber vermek istediğini belirtti.

"100 idari hakim, 100'ü avukatlık mesleğinden 1100 adli hakim ve savcı olmak üzere 1200 hakim ve savcı alımı için 21-22 Kasım'da yazılı sınav yapacağız" ifadesini kullanan Gül, ayrıca açıktan ve naklen atama yoluyla 1100 icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alınacağını, bunun yazılı sınavının da 22 Kasım'da yapılacağını bildirdi.

Adalet Bakanı Gül, "Her iki sınav da ÖSYM tarafından yapılacak. Yeni alımlarla yargı teşkilatını daha da güçlendirerek vatandaşlarımızın adalet hizmetlerini erişimini hızlandırmayı amaçlıyoruz. Hayırlı olsun. Tüm adaylara şimdiden başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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