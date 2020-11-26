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Gündem Adalet Bakanı Gül Türk yargısı darbeci hainlerden hesap sormaya devam ediyor
POLİTİKA

Adalet Bakanı Gül: Türk yargısı darbeci hainlerden hesap sormaya devam ediyor

FETÖ'cü darbecilere verilen cezalara ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Türk yargısı darbeci hainlerden hesap sormaya devam ediyor. Adaletin yerini bulacağından, hukuk ve demokrasinin kazanacağından kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Haber Merkezi DHA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada sanıklara verilen cezalara dair açıklamada bulundu.

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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bakan Gül, "Türk yargısı darbeci hainlerden hesap sormaya devam ediyor. Adaletin yerini bulacağından, hukuk ve demokrasinin kazanacağından kimsenin şüphesi olmasın. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum" dedi.

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