Adalet Bakanı Gül: Türk yargısı darbeci hainlerden hesap sormaya devam ediyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada sanıklara verilen cezalara dair açıklamada bulundu.

GÜNDEM Akıncı Üssü davasında karar verildi

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bakan Gül, "Türk yargısı darbeci hainlerden hesap sormaya devam ediyor. Adaletin yerini bulacağından, hukuk ve demokrasinin kazanacağından kimsenin şüphesi olmasın. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum" dedi.

Türk yargısı darbeci hainlerden hesap sormaya devam ediyor. Adaletin yerini bulacağından, hukuk ve demokrasinin kazanacağından kimsenin şüphesi olmasın.

Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum. REKLAM November 26, 2020