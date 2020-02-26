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POLİTİKA

Adalet Bakanı Gül'den Kılıçdaroğu'na sert tepki: Yargıya hakaret haddi değil

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yargıya yönelik eleştirilerine, "Bugün FETÖ'nün açmış olduğu tahribatı, yaraları saran, darbecileri hukuk çerçevesinde yargılayan bir yargıya, bu hakaretleri, saldırıları asla kabul edemeyiz. Kimsenin yargıya haksız bir şekilde hakaret etme hakkı yoktur" karşılığını verdi.

Haber Merkezi AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM'de partisinin grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu'nun dünkü grup toplantısındaki yargı bağımsızlığına, yargı mensuplarına yönelik eleştirileri, HSK'ya karşı "alçak" şeklindeki ifadelerinin hatırlatılması üzerine Gül, şöyle konuştu:

"Türkiye'de yargı kararları elbette eleştirilebilir. Yargı kararlarına karşı kanun yolları açıktır ama kalkıp da yargı mensuplarına, yargıya yönelik hakaretleri kabul etmek mümkün değil. 'Türkiye'de yargıya güven artık yok, güvenimiz yok' diye bir düşünce ya da bir fikir söylüyorsunuz ama şunu sormak, düşünmek lazım; Türkiye'de 27 Mayıs darbesi oldu, milletin seçtiği yöneticiler idam sehpasına gitti, o yargıya güveniniz tamdı. 12 Eylül'de bir sağdan, bir soldan matematik yaparak cezalandırılan, mahkum edilenler vardı, o yargıya güveniniz tamdı. 28 Şubat'ta brifing alan yargıya güveniniz tamdı. Başörtüye ceza veren yargıya güveniniz tamdı. Yine bu milletin oylarıyla gelmiş partiler kapatılırken, 'habis ur' diye davalar açılırken yargıya güveniniz tamdı. İki kişiden birinin oyunu almış bir partiye dava açılırken yargıya güveniniz tamdı. Kumpaslarla delil üreterek yine farklı düşündüğü için, FETÖ'cü gibi olmadığı için hem hakim, savcılara hem farklı kesimlere yönelik gözaltılar, tutuklamalar, mahkumiyetler verildiğinde yargıya güveniniz tamdı. Şiir okudu diye cezaevine gönderilirken o dönem yargıya güveniniz tamdı. Bugün 15 Temmuz darbe girişimine karşı dik duran yargıya, 'güvenimiz yok' diyorsunuz. Bunu milletimiz asla kabul etmez. Bu, yargı mensuplarına büyük bir hakarettir."

Yargıyı FETÖ'den hala arındırmaya çalışıyoruz

Gül, yargı mensuplarının, yargıyı FETÖ'den arındırmak için 15 Temmuz'dan sonra başladığı mücadelenin hala sürdüğünü belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Bundan mı rahatsızlık duyuluyor? Türkiye'de darbecilere selam duran bir yargıdan, darbecileri ilk defa yargılayan bir yargı sistemine kavuşmuştur Türkiye. Türkiye'de darbecilerin yargılanmasından mı rahatsızlık duyuluyor? HSK, FETÖ'cü hakim, savcıları bu sistemden ayıklarken ve darbeciler yine yargı önünde yargılanırken ki hukuk çerçevesinde, demokrasi ve anayasa çerçevesinde yargılamalar yapılırken bundan rahatsızlık duyarak, bu yargılamaları yapan yargı mensuplarına hakarette bulunmak kimsenin haddi değildir. Bunu hiçbir şekilde kabul edemeyiz. Bu süreçte yargı hepimizin yargısıdır. Yargı 83 milyonun yargısıdır. Kimse siyasi düşüncelerine, siyasetin malzemesine yargıyı alet etmesin. Yargıyı kendi haline bırakıp güven, bağımsızlık ve tarafsızlık içerisinde yargılamaları yapmasına hepimizin yardımcı olması lazım. 'Hukukun üstünlüğü' diyorsanız öyle sözde olmaz. Yargıya, hukuka ve hukuk sistemine saygılı olmak zorundasınız. Kararları eksik olabilir, yanlış olabilir ama Türkiye'de bir yargı sistemi var, hukuk sitemi var. Bu kararlara karşı elbette yargı yolları açıktır. Dolayısıyla bugün FETÖ'nün açmış olduğu tahribatı, yaralarını saran bir yargıya, darbecileri hukuk çerçevesinde yargılayan yargıya bu hakaretleri, saldırıları asla kabul edemeyiz. Kimsenin yargıya haksız şekilde hakaret etmeye hakkı yoktur. Bizim, hepimizin dikkat etmesi gereken; özellikle siyasetin malzemesi haline getirilmemesi ve bu konuda yargıya yönelik hakaretlere son verilmesidir. Çünkü yargı hukuk çerçevesinde gayretini ortaya koymaktadır."

Osman Kavala kararı

Gül, Osman Kavala'nın beraat kararının ardından HSK'nın, bu hakimler için inceleme başlatmasına yönelik eleştirileri de yanıtladı. HSK'nın yaptığı süreçle ilgili şu an yürüyen bir inceleme olduğunu belirten Gül, "Benim bir şey söylemem söz konusu değil. Bu sürece hepimizin saygılı olması ve sürecin sonunu beklemek lazım. Hem yargılama süreci devam etmekte hem diğer süreçler devam etmekte. Bu konuda ilgililerin ve yetkililerin yapacağı tüm inceleme ve yargılama süreçlerine hepimiz saygılı olacağız. Türkiye bir hukuk devletidir" değerlendirmesinde bulundu.

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