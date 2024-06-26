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Adalet Bakanı Tunç açıkladı: 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi ile ilgili çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Yargı alanında önemli gelişmelerin ve düzenlemelerin yapılacağı belirtilen paket, denetimli serbestlik ve birçok kanunda değişiklik içermesi bekleniyor.

12:48 - 26/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 12:50 - 26/06/2024 Çarşamba
AA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.


9. Yargı Paketi'ne ilişkin soru üzerine Tunç, 9. Yargı Paketi'nin, milletvekillerinin taslak üzerindeki değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından teklife dönüşeceğini dile getirdi.


Etkin ve hızlı yargı sistemi için pakette önemli düzenlemelerin bulunduğunu söyleyen Bakan Tunç,
"Adalet Bakanlığı olarak taslak üzerinde çalışmıştık. O taslak üzerinde milletvekillerimizin değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra teklife dönüşecektir"
dedi.

"'Türkiye'de haber yapan cezalandırılacak' algısı yanlış"

"Etki ajanlığı" tartışmalarına ilişkin soru üzerine ise Yılmaz Tunç, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını belirtti.


Kamuoyuna yansıyan çalışmanın, farklı aktarıldığını kaydeden Tunç, şöyle devam etti:
"Türkiye aleyhine, başka bir devlet ya da organizasyonun lehine Türkiye'de suç işleyenlerin aynı zamanda casusluktan da cezalandırılmasına, uygulamadan kaynaklanan problemi ortadan kaldırmaya yönelik bir düzenleme... 'Türkiye'de araştırma yapanlar cezalandırılacakmış' gibi değerlendirmelerin hiçbir doğruluk payı yok. Mesela; kişisel verileri ihlal etti, bunu casusluk kastıyla yaptı hem kişisel verilerin ihlalinden hem de casusluktan ceza almasına yönelik düzenleme. Bu düzenlemeye de hiçbir kişinin itiraz etmeyeceğini düşünüyoruz. Kamuoyuna yanlış aktarılıyor. Sanki 'Türkiye'de araştırma yapan, haber yapan birisi cezalandırılacakmış' gibi algı oluşturuluyor. Bu algı doğru değil. Bu milletvekillerimizin değerlendirmesine açık olan bir husus. Grubumuz değerlendiriyor. Yargı paketinde yer alır, almaz tamamen onların takdirinde olan bir husus"

"Tarafsız ve bağımsız yargının kararını beklemek gerekir"

Sinan Ateş cinayeti davasının başlayacağının hatırlatılması üzerine Tunç, bağımsız ve tarafsız yargının soruşturmayı tamamladığını ve kovuşturma aşamasına geçildiğini ifade etti.


Konunun yargıda devam ettiğini vurgulayan Tunç,
"Bunu hiçbir tarafa, o tarafa bu tarafa çekmemek lazım. Bundan siyasi sonuç çıkarmak için birtakım manipülasyonlar yapmamak lazım. Tarafsız ve bağımsız yargının kararını beklemek gerekir"
diye konuştu.



#9. Yargı Paketi
#Adalet Bakanlığı
#Yılmaz Tunç
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