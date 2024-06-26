Adalet Bakanı Tunç açıkladı: 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
9. Yargı Paketi'ne ilişkin soru üzerine Tunç, 9. Yargı Paketi'nin, milletvekillerinin taslak üzerindeki değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından teklife dönüşeceğini dile getirdi.
"'Türkiye'de haber yapan cezalandırılacak' algısı yanlış"
"Etki ajanlığı" tartışmalarına ilişkin soru üzerine ise Yılmaz Tunç, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını belirtti.
"Tarafsız ve bağımsız yargının kararını beklemek gerekir"
Sinan Ateş cinayeti davasının başlayacağının hatırlatılması üzerine Tunç, bağımsız ve tarafsız yargının soruşturmayı tamamladığını ve kovuşturma aşamasına geçildiğini ifade etti.