Adalet Bakanı Tunç İsrail'e ateş püskürdü: Barbarca, kalleşçe, saygısızca!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ateşkes çağrılarını ve uluslararası toplumun uyarılarını alaycı bir şekilde yok sayan İsrail'e karşı Birleşmiş Milletler, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve uluslararası toplum derhal somut adımlar atmalıdır." ifadesini kullandı.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'ye yönelik vahşi ve insanlık dışı saldırılar düzenlen, kadınları, çocukları ve sivilleri bilinçli şekilde hedef alan, savaş suçu işleyen işgalci İsrail'i şiddetle lanetlediğini, kınadığını bildirdi.
Adalet Bakanı Tunç, Türkiye'nin, Filistin halkının haklı davasında ve onurlu direnişinde daima yanlarında olmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Filistin toprakları ve Filistinli kardeşlerimiz özgürlüğüne kavuşuncaya kadar her platformda mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.