Adalet Partisi Bakırköy'de Cumhur İttifakı'nın adayı Özdemir'i destekleyecek

"Çünkü bizler o tarihte aynı hükümetin mensuplarıydık. Allah nasip etti, bugün de birlikte olma şansımız oldu. Mahalli seçimlerde partilerden çok adayın kim olduğu önemlidir. Bu nedenle Adalet Partisi olarak Ali Talip Bey'in aday olduğunu öğrenince, tabii ki bize de yakışan karşısına aday çıkarmamaktır. Çünkü hiçbir zaman bu bilgi birikimi, bu tecrübe zayi olmamalıdır. Bakırköy için eksik kalmış hizmetlerin tamamlanabilmesi için Ali Talip Özdemir Bey'e ihtiyaç vardır. Çünkü iki dönem devlet bakanlığı yapmıştır. Çevre Bakanlığının da kuruluşunda Çevre Bakanı olarak görev yapmıştır. İki dönem de milletvekilliği vardır. Ereğli'de başlayan belediye başkanlığı, iki dönem Bakırköy'de devam etmiştir. Şimdi böyle bir bilgi birikiminde, biz partinin kim olduğuna değil adayın kim olduğuna bakarız. Allah yolunu açık etsin, biz parti olarak yanındayız."