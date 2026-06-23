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Adalette yeni reform

Adalette yeni reform

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0023/06/2026, Salı
G: 23/06/2026, Salı
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AK Parti 12’nci Yargı Paketi’ni Meclis Başkanlığı’na sundu. Paket yargı süreçlerini hızlandırmayı, adalete erişimi kolaylaştırmayı ve Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararlarından doğan boşlukları gidermeyi amaçlıyor.

30 maddelik teklifin detaylarını AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu açıkladı. Paketten öne çıkan ayrıntılardan bir kısmı şöyle:

TAZMİNATA DÜZENLEME

  • Mevcut sistemde gelecekte elde edilmesi beklenen kazançlar üzerinden hesaplanan tazminatlara olay tarihinden itibaren faiz işletiliyordu. Yeni düzenlemeyle geleceğe yönelik hesaplanan bu tazminat kalemlerinde faiz karar tarihinden itibaren işleyecek.

YASAL FAİZE SINIR

  • Değişiklikle, sözleşmeyle belirlenmeyen borç ilişkilerinde uygulanacak yasal faiz oranı yeniden tanımlanıyor. Buna göre yıllık yasal faiz oranı, Merkez Bankası’nın bir önceki yılın 31 Aralık tarihindeki kısa vadeli kredi işlemlerine uyguladığı reeskont faiz oranının yüzde 80’i olarak uygulanacak.

TAŞINMAZLARA KORUMA

  • Miras yoluyla intikal eden taşınmazların satışında yaşanan mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla yeni bir model getiriliyor. Buna göre ortaklığın giderilmesi kapsamında yapılacak ilk açık artırma sadece malik olan mirasçılar arasında gerçekleştirilecek.

NOTERLİKTE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

  • Teklif noterlik işlemlerinde de dijitalleşmeyi artırıyor. Mahkeme, savcılık ve soruşturmaya yetkili kurumların talep ettiği noterlik evrakları elektronik ortamda taranarak güvenli elektronik imza ile gönderilebilecek.

HAGB’YE YENİ SINIR

  • Paketin en dikkat çeken düzenlemelerinden biri hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) uygulamasına ilişkin oldu. Buna göre işkence ve eziyet suçlarında HAGB kararı verilemeyecek. Kamu görevlilerinin görevleri nedeniyle işlediği ve kötü muamele kapsamında değerlendirilen suçlar da HAGB kapsamı dışında bırakılacak.

DURUŞMALARA 3 AY SINIRI

  • Yargılamaların hızlandırılması amacıyla hukuk davalarında yazılı yargılama usulüne tabi dosyalarda iki duruşma arasındaki sürenin kural olarak üç ayı geçemeyeceği hükme bağlanıyor.



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