Adalette yeni reform

Paketin en dikkat çeken düzenlemelerinden biri hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) uygulamasına ilişkin oldu. Buna göre işkence ve eziyet suçlarında HAGB kararı verilemeyecek. Kamu görevlilerinin görevleri nedeniyle işlediği ve kötü muamele kapsamında değerlendirilen suçlar da HAGB kapsamı dışında bırakılacak.