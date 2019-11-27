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Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 26 gözaltı kararı

Adana'da merkezli 3 ilde yürütülen FETÖ soruşturmasında örgütle bağlantısı olduğu belirlenen ihraç edilmiş polis ile aralarında asker ile polis yetiştiren ‘abi’ diye hitap edilen kişilerinde bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüpheliler şafak vakti düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Adana'da FETÖ şüphelilerine şafak operasyonu
Adana'da FETÖ şüphelilerine şafak operasyonu

Adana merkezli 3 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Aralarında ihraç polisler, askerler ve öğrenci yetiştiren 'sorumlu abiler'in bulunduğu 26 kişi hakkında yakalama kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

AA
Adana'da FETÖ şüphelilerine şafak operasyonun

ÖRGÜTE ASKER VE POLİS YETİŞTİRENLER TESPİT EDİLDİ

  • Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt ile bağlantısı olduğu öne sürülen aralarında ihraç edilen polisler, askerler ve öğrenci yetiştiren 'sorumlu abiler'in bulunduğu 26 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Kararın ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince, Adana merkezli Mersin ve Ankara'da şafak vakti şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulanan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Diğer illerde alınan şüphelilerin ise işlerimleri tamamlandıktan sonra Adan'ya getirileceği belirtildi.

İHA
Adana'da FETÖ şüphelilerine şafak operasyonun

İHA
Adana'da FETÖ şüphelilerine şafak operasyonun

İHA
Adana'da FETÖ şüphelilerine şafak operasyonun

İHA
Adana'da FETÖ şüphelilerine şafak operasyonun

İHA
Adana'da FETÖ şüphelilerine şafak operasyonun
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