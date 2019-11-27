Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 26 gözaltı kararı Adana'da merkezli 3 ilde yürütülen FETÖ soruşturmasında örgütle bağlantısı olduğu belirlenen ihraç edilmiş polis ile aralarında asker ile polis yetiştiren ‘abi’ diye hitap edilen kişilerinde bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüpheliler şafak vakti düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Haber Merkezi 27 Kasım 2019, 07:46 Son Güncelleme: 27 Kasım 2019, 08:10 İHA