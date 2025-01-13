Adana'da 7 milyon lira değerinde sahte akaryakıt ele geçirildi: Satış yapmayacaktım

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Sarıçam ilçesi Dağcı Mahallesi'ndeki bir depoda yüklü miktarda sahte akaryakıt olduğu bilgisi sonrası harekete geçti. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, depo sahibi İlhami A.'nın, atık ve yanık yağları, içine çeşitli maddeler ekleyerek inceltip, akaryakıta çevirerek satmaya çalıştığını tespit etti.