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Adana'da depremde yıkılan apartmanın müteahhidi ve mühendisinin yargılanması sürdü

Adana'da depremde yıkılan apartmanın müteahhidi ve mühendisinin yargılanması sürdü

11:0225/03/2025, Salı
AA
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Mete Apartmanı
Mete Apartmanı

Adana'daki Mete Apartmanı'nın, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılmasıyla ilgili tutuksuz sanıklar müteahhit Muzaffer Mete ile inşaat mühendisi Atilla Tuğran'ın yargılanmasına devam edildi.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, adli kontrol tedbiri uygulanan sanıklar Mete ve Tuğran ile bazı müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Atilla Tuğran, savunmasında suçlamaları reddederek, "Bilirkişi raporundaki aleyhe olan hususları kabul etmiyorum. Hakkımda uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatimi talep ediyorum." dedi. Diğer sanık Muzaffer Mete de suçsuz olduğunu ileri sürerek beraatini istedi. Sanık avukatları ise dava dosyasına gönderilen bilirkişi raporunu hazırlayan heyette jeoloji mühendisi ve mimar olmadığını, bu yönüyle raporun yetersiz olduğunu öne sürerek ek bir rapor alınmasını talep etti.

Müşteki avukatları, dosyaya gelen yeni bilirkişi raporu dikkate alınarak sanıkların tutuklanmasını istedi.


Cumhuriyet savcısı da dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi ve esas hakkında mütalaanın hazırlanması için dosyanın taraflarına gönderilmesi yönünde görüş sundu. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına, esas hakkında mütalaanın hazırlanması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.




Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında Mete Apartmanı'nın inşaat mühendisi Atilla Tuğran 16 Şubat 2023'te, müteahhidi Muzaffer Mete ise 17 Şubat 2023'te tutuklanmıştı. Tuğran ve Mete, 26 Temmuz 2023'teki ilk duruşmada "konutu terk etmemek" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti. 17 Mart'ta, davanın dosyasına eklenen, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 7 akademisyenin hazırladığı 56 sayfalık yeni bilirkişi raporunda binanın inşasında yönetmeliğe aykırı imalat yapıldığı belirtilmişti.



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