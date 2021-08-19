Gündem Güvenlik kamerasını fark eden hırsızın yaptığı hareket tebessüm ettirdi
ADANA

Güvenlik kamerasını fark eden hırsızın yaptığı hareket tebessüm ettirdi

Osmaniye’de bir evin bahçesine hırsızlık amacıyla giren iki şahıstan birinin güvenlik kamerasını fark etmesi üzerine yaptığı hareket tebessüm ettirdi. Bahçeyi adım adım gezen hırsızlık şüphelisi şahıslar çalacak bir şey bulamayınca da çim biçme makasını çaldı.

Haber Merkezi İHA
Adanada güvenlik kamerasını fark eden hırsızın yaptığı hareket tebessüm ettirdi
Güvenlik kamerasını gören hırsızın tanınmamak için yüzünü eliyle kapatması işe yaramadı.

İstiklal Mahallesi’nde ikamet eden bir aile sabah saatlerinde bahçelerine indiklerinde bazı eşyaların yerlerinin değiştiğini fark etti. Bunun üzerine evlerinde bulunan güvenlik kamerasını kontrol eden aile iki şahsın bahçede dolaştığını ve çim biçme makasını çaldığını gördüler. Şahıslardan şikayetçi olan aile durumu polisi bildirdi.

Bahçede çalacak değerli eşya bulamayan hırsızlar bahçe makası çaldılır
Bahçede çalacak değerli eşya bulamayan hırsızlar bahçe makası çaldılır

Kamera kayıtlarından kimlikleri tespit edildi

İhbar üzerine hırsızlık olayının yaşandığı adrese Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yönlendirildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler hırsızlık amacıyla giren şahıslardan birisinin daha önceden 26 adet çeşitli suçlara karışan A.K. olduğunu tespit ederken, diğer şahsın ise 20 suç kaydı olan Ö.M.Ö. olduğunu belirledi. Şahısların yakalanması için çalışma başlatan ekipler yapılan fiziki takibin ardından şahısları kısa sürede gözaltına aldı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Güvenlik kamerasını fark etti başına poşet geçirdi
FOTOĞRAF 8
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Gölcük Merkez Mahallesi Turgut Sayın Caddesi üzerinde bulunan bir mağazaya gece saatlerinde hırsız girdi.
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Hırsız, kasada bulunan paraları, cep telefonlarını ve bazı eşyaları çaldı.
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Sabah iş yerine gelen çalışanlar durumu fark edince, polise haber verdi.
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İhbar üzerine iş yerine gelen polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelerken, ayağında ayakkabı bulunmayan, güvenlik kameralarını fark ederek başına mağazanın poşetini geçiren hırsızın kimliğini belirledi.
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Hırsızlık suçundan 16 adet suç kaydı bulunan H.K. kısa sürede yakalandı.
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H.K.'nın mağazadan çaldığı bin 395 TL para, 5 cep telefonu, 2 adet cüzdan, 3 adet anahtar, 1 adet laptop çantası ele geçirildi.
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H.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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Güvenlik kamerasını fark etti başına poşet geçirdi
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, gece saatlerinde mağazaya giren hırsız, güvenlik kameralarını fark edince yakalanmamak için başına poşet geçirdi. Polis şüphelinin kimliğini belirleyerek, kısa sürede yakaladı.

Hırsızın yüzünü kapatması tebessüm ettirdi.
Hırsızın yüzünü kapatması tebessüm ettirdi.

Güvenlik kamerasını görünce eliyle yüzünü kapattı

Güvenlik kamerası görüntülerinde hırsızlık amacıyla evin bahçesine giren şahıslardan birisinin kamerayı fark etmesi üzerine kendisini geri çekip eliyle yüzünü kapattıktan sonra kameranın önünden geçmesi tebessüm ettirdi. Ardından güvenlik kameralarına aldırış etmeyen şahısların bahçeyi adım adım gezerek çalacak bir şeyler araması dikkatlerden kaçmadı. Çalacak bir şey bulamayan hırsızlık şüphelisi şahısların elleri boş dönmemek için bahçede bulunan çim biçme makasını çaldıkları görüldü. Ayrıca şahısların daha önceden elektrikli bisiklet çaldıkları da öğrenildi.

Hırsızlar güvenlik kamerası çalarken başka kamera tarafından görüntülendi
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Hırsızlar güvenlik kamerası çalarken başka kamera tarafından görüntülendi
Gaziantep'te bir iş yerinin güvenlik kamerasını çalarken başka bir güvenlik kamerasınca görüntülenen iki zanlı tutuklandı. Yakalanan şüphelilerin farklı tarihlerde çok sayıda hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Öte yandan emniyet tarafından paylaşılan güvenlik kamerası kayıtlarında, zanlıların bir iş yerinin güvenlik kameraları sökmesi ve olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.


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