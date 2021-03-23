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ADANA

Adana'da korkunç infaz çözüldü: Yaşlı çift eve döndüklerinde karşılaştıkları hırsızlar tarafından öldürülmüş

Adana'nın Karaisalı ilçesinde emekli Mehmet Fevzi Atay (70) ve Elif Atay (69) çiftinin evlerinde tabancayla vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evde kimse yokken içeri girip 7 bileziği çaldığı, bu sırada eve gelen Atay çifti ile karşılaşınca tabancayla vurarak öldürdükleri belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Adanada korkunç infaz çözüldü: Yaşlı çift eve döndüklerinde karşılaştıkları hırsızlar tarafından öldürülmüş
Adana'da evde başlarından vurularak öldürülen çiftle ilgili 4 şüpheli yakalandı.

Olay, ilçeye bağlı Tümenli Mahallesi'nde meydana geldi. Adana İl Sağlık Müdürlüğü'nden emekli Mehmet Fevzi Atay ve emekli öğretmen Elif Atay'dan hafta sonu haber alamayan çocukları, il dışında yaşadıkları için mahalledeki yakınlarına durumu bildirip, kontrol etmelerini istedi. Çiftin eve gelen yakınları, zili çalmalarına rağmen kapıyı açan olmayınca durumu jandarmaya bildirdi. Gelen jandarma ekipleri eve girdiğinde Atay çiftinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yaşlı çiftin tabanca ile başlarından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Atay çiftinin cansız bedenleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Elif ve Mehmet Fevzi Atay çiftinin dün Tümenli Mahallesi'ndeki evlerinde silahla vurularak öldürüldü.
DHA
Elif ve Mehmet Fevzi Atay çiftinin dün Tümenli Mahallesi'ndeki evlerinde silahla vurularak öldürüldü.

Jandarmanın evde yaptığı araştırmada Elif Atay'a ait altın bileziklerin yerinde olmadığı tespit edildi.

Eve giren jandarma ekipleri, Atay çiftini başlarından vurulmuş halde görünce sağlık ekiplerine haber vermiş, karı kocanın hayatını kaybettiği belirlenmişti.
DHA
Eve giren jandarma ekipleri, Atay çiftini başlarından vurulmuş halde görünce sağlık ekiplerine haber vermiş, karı kocanın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

7 BİLEZİK ÇALMIŞLAR

Çalışma başlatan jandarma ekipleri, olayla ilgili olarak A.Ü., O.Ü., A.A. ile E.K.’yi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev boşken içeriye girip 7 altın bileziği aldıkları, bu sırada eve dönen Elif ve Mehmet Fevzi Atay ile karşılaşınca tabancayla vurarak öldürdükleri belirtildi.

Uyuşturucu bağımlısı oldukları öne sürülen şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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