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ADANA

Adana’da korkunç olay: 8 aylık hamile kadın kardeşi tarafından öldürüldü

Adana’nın Ceyhan ilçesinde boş arazide bir kadın cesedi bulundu. Suriye uyruklu 8 aylık hamile kadını öldüren kardeşi jandarmaya teslim oldu.

Haber Merkezi İHA
Adana’da korkunç olay: 8 aylık hamile kadın kardeşi tarafından öldürüldü
Adana'da Suriyeli kadın tarlada bıçakla öldürülmüş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 06.00 sıralarında Yalak Mahallesi’nde vatandaşlar, sulama kanalı kenarında bir kadın cesedi buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede, vücudunun 6 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadının Suriye uyruklu 8 aylık hamile İslim Ahmed (21) olduğunu tespit etti.

Hamile olduğu öğrenilen Suriye uyruklu İslim A. (21), bıçakla öldürülmüş halde bulundu.
İHA
Hamile olduğu öğrenilen Suriye uyruklu İslim A. (21), bıçakla öldürülmüş halde bulundu.

Olaydan sonra genç kadının erkek kardeşi Beşir Amed, Mustafabeyli Karakol Komutanlığına giderek teslim oldu.

Zanlının, genç kadını başkasıyla kaçtığı için öldürdüğünü iddia ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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