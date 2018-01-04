Adana'da yarın okullar tatil mi

Adana’da yağmur su baskınlarına neden oldu.

Adana Valiliği’nin talimatıyla bu sabahtan itibaren devam eden şiddetli yağmur nedeniyle merkez Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Çukurova ilçelerindeki okullarda son 2 ders tatil edildi. Okul yöneticileri velileri arayarak çocuklarını erken almasını istedi. Adana'da okulların tatil edilmesinin ardından öğrencilerin yarın okullar tatil olacak mı sorguları devam ediyor. Peki, Adana'da yarın okullar tatil olacak mı?

Valilikten şiddetli yağış nedeniyle yapılan açıklama ise şöyle;

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan anlık hava durumu raporuna göre ilimizde yoğun yağış görülmekte olup okullarımızda eğitim öğretim gören öğrencilerimizin olumsuz yönde etkilenebileceği düşünüldüğünden ilimiz 4 merkez ilçede ikili eğitim yapan tüm okullarda bugün yapılması gereken son iki ders saatinin tatil edilmesi uygun görülmüştür."

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Yarın okullar tatil olacak mı?

Tatil konusunda Adana Valiliği'nden henüz herhangi bir bilgi gelmedi. Yetkililerden konuyla ilgili herhangi bir bilgi aktarıldığı takdirde haberimizin içerisine eklenecektir.

GÜNDEM Adana'da yağmur su baskınlarına neden oldu