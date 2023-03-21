Aday oldular

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçimlere herhangi bir ittifaka dahil olmadan gireceklerini açıkladı. Erbakakan, partisinin Cumhurbaşkanı adayı olarak Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvuru yaptı. Partisinin genel merkezi önüne kurulan platformda partililere seslenen Erbakan, Yeniden Refah Partisi’nin 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde, çok ciddi, belirleyici bir siyasi güç olarak girdiğini söyledi.

Fatih Erbakan.

ERBAKAN ADAY OLACAĞINI DUYURDU

Erbakan, yetkili kurullar ve teşkilatlarla, son derece kapsamlı istişare ve müzakereler yaptıklarını belirterek “İstişareler ve müzakereler sonucunda, 14 Mayıs’ta yapılacak milletvekili seçimlerine tüm seçim bölgelerinde herhangi bir ittifaka dahil olmadan olarak girme kararı almış bulunuyoruz. Yine Yeniden Refah Partisi olarak almış olduğumuz karar doğrultusunda 14 Mayıs’ta cumhurbaşkanlığı seçiminde de Yeniden Refah Partimizin cumhurbaşkanı adayı olarak bendeniz bugün Yüksek Seçim Kurulu’na başvurumu gerçekleştireceğim.” diye konuştu. Erbakan, partilileri 22 Mart’ta cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istediklerini bildirmek üzere ilçe seçim kurullarına imza vermeye davet etti.

Muharrem İnce.

Yüzde 60’la seçileceğim!

CHP’lilerin aday olmaması için tacizle tehdit ettiği Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, YSK’ya Cumhurbaşkanı adaylık başvurusunda bulundu. Başvuru sonrası açıklama yapan İnce, CHP’li avukat ve gazetecileri kastederek Türkiye’de bir “trol ordusu”nun bulunduğunu, bunların kendisine sataştıklarını, iftira attıklarını, küçük düşürmeye çalıştıklarını savundu. Seçimi kazanacaklarını söyleyen İnce, “Bugün oy oranımız 19-20’lerde.” dedi. İnce, “Seçim ikinci tura kalacak, ikinci turda da yüzde 60’ın üzerinde bir oyla cumhurbaşkanı seçileceğim” iddiasında bulundu.

Doğu Perinçek.

Göreve hazırım

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK), cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunda bulundu. Perinçek, “Büyük Türk milleti, zorluklardan büyük çözümlerle, büyük kararlarla çıkmıştır. Cumhurbaşkanlığı için 100 bin imza toplamak üzere adaylığımı koymuş bulunuyorum” diye konuştu. Göreve hazır olduğunu dile getiren Perinçek, “Nasıl Ergenekon’dan çıktıysak, Türk milleti olarak, kayaları, dağları deldiysek yine Türkiye’nin önünde o büyük mücadeleler, büyük başarılar var” ifadelerini kullandı.











