Adaylar şehirle uyumlu olacak

Yerel seçim hazırlıklarını sürdüren AK Parti, bir yandan anket çalışmalarını yaparken, diğer taraftan da halkın karşısına çıkarak adayların profilleri üzerinde çalışıyor. CHP’li belediyelerin yönetiminde olan belediyelere ağırlık veren Cumhur İttifakı 30 büyükşehri mercek altına alındı. 2019 seçimlerinde CHP’ye geçen Ankara, İstanbul, Antalya ve Adana illerinde yaşayan vatandaşların, oy tercihlerindeki motivasyonları belirleniyor. Buna göre 2019 seçimlerinde el değiştiren illere ilişkin kültürel kodlar ve değişen dinamikler üzerinde durulacak.





ELİTİST DEĞİL HALKÇI ADAYLAR

Aday profilini belirleme noktasında çalışmalarını sürdüren AK Parti, bölgelere göre strateji çeşitliliği sağlanması ve kampanyada dikkat edilecek unsurların belirlenmesi başlıklarına odaklandı. AK Parti ve MHP arasındaki oy geçişlerinin de hesaba katılacağı çalışmada, hangi illerin öncelikli olması gerektiği tespit edilecek. Adayların, israftan kaçınan, kaynakları doğru ve ihtiyaca uygun kullanabilecek kapasitede isimler olmasına dikkat edilecek. Halkla iç içe çalışabilecek adayların elitist tavırlardan uzak duran ve hizmete odaklı kişiler olmasına da bakılacak.





KÜLTÜREL YAPIYA ÖZEN GÖSTERİLECEK

Edinilen bilgiye göre büyükşehirlerde seçim stratejisini kültürel yapı üzerine inşa eden AK Parti, İstanbul ve Ankara’da hemşehrilik vurgusu kadar, kentin gündelik sorunlarının çözümünde CHP’li yönetimlerin yetersiz kaldığı temasını da işleyecek. Bu doğrultuda kültürel kodlar da kendine yer bulacak. İstanbul ve Ankara’daki hemşehri yapılanmalarını göz ardı eden yerel yönetimlerin zayıf kalarak boşlukları dolduramadığı noktalara özel önem verilecek.



