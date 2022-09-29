Gündem Adaylık ilanı sonrası ilk ziyaret Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener ile görüştü
POLİTİKA

'Adaylık' ilanı sonrası ilk ziyaret: Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, pazar günü gerçekleşecek yeni 'altılı masa' toplantısı öncesi İyi Parti Genel Merkezi'nde Meral Akşener ile bir araya geldi.

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Adaylık ilanı sonrası ilk ziyaret: Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener ile görüştü
Meral Akşener - Kemal Kılıçdaroğlu

Türkiye adım adım seçim atmosferine yaklaşırken siyasette adaylık tartışması alevleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de partililere yönelttiği 'Gerçekten benimle misiniz?' sorusu, aday olduğu yorumlarına neden oldu. O ifadeler, ittifakta çatlak olduğu iddialarını da beraberinde getirdi.

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Altılı masaya bomba gibi düşen iddia: İYİ Parti'nin adaylık teklif ettiği Yavaş'tan olumlu cevap

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, adaylık konusuna ilişkin "Masanın bir noter olma görevi yok." çıkışı, adaylık konusundaki çatlağı büyüttü.

Adaylık açıklamalarının ardından ilk görüşme

6'lı masanın iki partisinin cumhurbaşkanı adaylığı açıklamaları nedeniyle hareketli günler yaşanırken, Meral Akşener'den, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto etti" şeklinde değerlendirilen açıklamalar geldi. Öte yandan son olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı İYİ Parti'nin Mansur Yavaş'ı aday yapmak istediği, Yavaş'ın da altılı masa isterse kabul edebileceği iddiası ortaya atıldı.

Tüm bu iddiaların gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Merkezi'nde Meral Akşener'i ziyaret etti. İyi Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede ana gündem maddesinin '6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olacak?' sorusu oldu.

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Hacı adaylarınıheyecanlandıran adım

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​Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener ile görüştü.

​İYİ Parti'nin adaylık teklif ettiği Yavaş'tan olumlu cevap.

​İngiliz basını 'güvenilir istihbarat' diyerek duyurdu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda konuşuyor.

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