Adım adım iflasa: İSKİ ve İETT'de mali alarm

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi kasım ayı toplantılarında İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri’nin (İETT) 2026 yılı bütçeleri görüşüldü. Bütçeye göre İSKİ ve İETT’nin önümüzdeki yıl milyarlarca lira zarar etmesi öngörülüyor.

HER AY ZAMMA RAĞMEN BU HALDE

İSKİ Genel Kurulu’nda “suya her ay yapılan zamma devam edilmesi” teklifi kabul edildi. İstanbullular 1’inci kademe 15 metreküpe kadar tüketimde suyun metreküpüne 52 TL, 2’nci kademe 16-30 metreküpe kadar tüketimde 79 TL, 3’üncü kademe 31 metreküpe kadar tüketimde ise 114 TL ödüyor. Suya aylık enflasyon oranında yapılan zamma İSKİ’nin sayaçları geç okuması da eklenince, ortalama tüketimdeki hanelerin fatura yükü her ay daha da yükseliyor.

Genel kurulda yeni tarifeler de belirlendi. Buna göre su kapama açma bedeli yüzde 34 zamla 507 liraya, vidanjör hizmeti bedeli yüzde 94,5 artışla 1807 liraya, yapı proje inceleme ücreti yüzde 15,66 artışla 1019 liraya, şebeke proje inceleme ve onay bedeli yüzde 16,44 artışla 9 bin 664 liraya, şebeke röleve projesi inceleme ve onay bedeli ise yüzde 17 zamla 19 bin 850 liraya yükseltildi. Yeni zamlı tarife 1 Ocak 2026'dan itibaren uygulanacak.

6 yılda suya 16 kez zam yapan İSKİ’nin mali durumu ise buna rağmen ürkütücü. İSKİ’nin 2026 yılı gelir bütçesi 93 milyar 941 milyon TL, gider bütçesi 98 milyar 857 milyon TL olarak belirlendi. Bu tablo, İSKİ’nin 2026 için 4 milyar 916 milyon TL’lik bütçe açığı ile karşı karşıya olduğunu gözler önüne serdi.

MALİ YAPI ZAYIFLADI

Ulaşıma son 6 yılda 10 kez zam yapan İETT’nin durumu da İSKİ’ninkinden farksız. Toplantıların dünkü oturumunda İETT'nin 2026 mali yılı bütçesinin sunumu gerçekleştirildi. 2026 yılı gider bütçesi 70 milyar 500 milyon lira, gelir bütçesi ise 56 milyar lira olarak açıklandı. İBB CHP’ye geçtiğinde bütçe açığı 80 milyon lira olan İETT’nin gelecek yıl 14 milyar 500 milyon lira bütçe açığı vermesi bekleniyor. Yolsuzlukla anılan İBB’de İSKİ ve İETT’nin mali yapılarının hızla zayıflaması eleştirilere neden oluyor.







