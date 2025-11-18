Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu yargılandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik rüşvet ve yolsuzluk davası kapsamında önemli bilgilere ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, İBB iştiraki Medya A.Ş. Satın Alma Müdürü Fatoş Ayık’ın kurum içinde kullandığı bilgisayar incelendi. “Dell” marka “4854b54” seri numaralı laptopta kurum oturumu açılarak yapılan işlemler tutanak altına alındı. Ardından cihazda yüklü Signal uygulamasındaki yazışmalara ulaşıldı. Firari Emrah Bağdatlı ile Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker ve Halkla İlişkiler Müdürü Nazlı Dalar arasında ihalelere müdahale, bütçe paylaşımı ve naylon fatura iddialarını içeren çok sayıda yazışma tespit edildi. Signal’deki yazışmalar, Medya A.Ş.’de resmi bir unvanı ve SGK kaydı olmayan Bağdatlı’nın İBB’deki vurgunda oynadığı rolü apaçık ortaya koydu. Bağdatlı, ihalelere davet edilecek firmaların belirlenmesinden, ihale bütçelerinden pay tayinine kadar kritik süreçlerde söz sahibiymiş.

MİLYONLAR HAVADA UÇUŞMUŞ

27-28 Şubat 2025 tarihli yazışmalarda “kültür torba” ihalesine ve alt yüklenici planlamasına ilişkin mesajlar dikkat çekti. Fatoş Ayık ile Nazlı Dalar arasında geçen 27 Şubat tarihli yazışmada Ayık, “Emrah bey sürekli kültür torba alt yüklenici sözleşmesini soruyor… İhale yapmak benim inisiyatifimde değil” diyor. 28 Şubat’ta ise Ayık, “Nazlı günaydın. Kültür torba için bir link atacağım. Oradan bakarsınız ne kadarını verelim, kaçtan verelim diye… Emrah ‘Yüzde 80’i bana verin’ diyor da Emel bütçeye kadar yazdı, ona da bakmak lazım” ifadelerini kullanıyor. Aynı konuşmada ihale bütçesine dair “e.b. 20 mio diyorda, 15 mio üstü için gm ile görüşmek lazım” denildiği, Nazlı Dalar’ın ise “Fatoşcum, Emrah bey de burada, Sibel hanımla birlikte konuştuk, 15 olarak ilerleyeceğiz” mesajını yazdığı, devamında ise “Fatoşcum… 15 yerine 20 olarak konuştuk son karar” sözlerini kaydettiği görüldü. Ayık’ın bu mesajlara karşılık, “Bunu Emel ve Pınar hanım ile paylaşmak lazım, beni aşar” diyerek Genel Müdür Fatoş Pınar Türker ve Emel isimli çalışanı işaret ettiği, Nazlı Dalar’ın, “Emrah bey Pınar hanımla konuşacakmış” mesajını yazdığı, Ayık’ın da “20 mio zaten uygun olmayabilir, işin yüzde 80’ini aşıyorsak sıkıntı olabiliyor, adetlere bakmak lazım” şeklinde yanıt verdiği belirlendi.

ALT YÜKLENİCİLERİ ONGUN’LA BELİRLEDİ

Fatoş Ayık ile Genel Müdür Fatoş Pınar Türker arasındaki 29 Ocak 2025 tarihli yazışmalar da alt yüklenici ihalelerine davet edilecek firmaları Bağdatlı’nın belirlediğini ortaya koydu. İşte o yazışmalar:

* FATOŞ AYIK: Pınar hanım günaydın, altyüklenici ihaleleri davet edilecek firmalar için Emrah’ı aramıştım. Bugün iletişimde 10.30’da buluşalım dedi. Bilginiz dahilinde gitmek isterim.

* FATOŞ PINAR TÜRKER: Benim görmem lazım firmaları; isim, NACE, sermaye, sahipleri öğren bir de baraka vb. olsun, benimle de bakması lazım. Söylersin.

* FATOŞ AYIK: T abii tabii ben firma önerilerini alıp detay bilgileri ile size sunacağım. “Prodüksiyon ve imaj filmde de değiştireceğiz” dedi. Murat bey 2 firma ismi vermiş ama “Gün içinde teyitleşip haber vereceğim” dedi. Reklam tarafı aynı, “SG yerine de İmagina olabilir” dedi. “Akşam ya da yarın sabah size son durumu iletirim. Üzerine değerlendirilir” dedi.

TANIK İFADELERİYLE ÖRTÜŞTÜ

Yazışmalara ilişkin hazırlanan raporda, yolsuzluk soruşturmasındaki tanık ve şüpheli ifadeleri ile laptop incelemesinde ulaşılan beyanların örtüştüğü vurgulandı. Firari Emrah Bağdatlı’nın ihale kapsamındaki işin yüzde 80’inin kendisine verilmesini talep ettiği, Medya A.Ş. yöneticilerinin de bu talebi bütçe ve oranlar üzerinden değerlendirdiği, karar noktalarında Genel Müdür Fatoş Pınar Türker’in devreye girdiği sonucuna varıldığı belirtildi. İhaleye davet edilecek firmaların isimlerinin Murat Ongun tarafından belirlendiği, bu firmaların firari Emrah Bağdatlı üzerinden Satın Alma Müdürü Fatoş Ayık’a ve oradan da Genel Müdür Fatoş Pınar Türker’e iletildiğine dikkat çekildi. Bağdatlı’nın Medya A.Ş.’de açılacak ihalelerde davet edilecek firmaların belirlenmesi, ihale bütçelerinde “yüzde 80 pay” gibi oranların tayini, alt yüklenici sözleşmeleri ve kültür torba ihalesi gibi dosyaların yönlendirilmesi gibi kritik süreçlerde söz sahibi olduğunun Signal kayıtlarıyla ortaya konulduğu ifade edildi.







