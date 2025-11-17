Diğer telefonlar nerede?

Savcılık, İmamoğlu’nun kullanımındaki üç telefonun teslim edilmediğini, bunlardan birinin İBB çalışanı Erol Naim Özgüner’in evinde gizlenmiş halde bulunduğunu belirledi. Soruşturmaya göre İmamoğlu, kendi adına ve İmamoğlu İnşaat üzerine kayıtlı olan, sonu 34, 36 ve 25 ile biten hatları aktif biçimde kullanıyordu. Ancak gözaltına alındığı 19 Mart’ta yalnızca yeni alınmış, tek bir hattın takılı olduğu telefonu teslim etti. İddianame, telefonların teslim edilmeyerek gizlenmesi ve çalışanlar aracılığıyla saklanmasının yürütülen soruşturma kapsamında “örgütsel gizlilik” ve “delil karartma” niteliğinde olduğu değerlendirmesine yer verdi.