Adıyaman'da uzman ekipler yıkılan binalardan delil topluyor

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Ekipler sahada
Depremde yıkılan ve arama kurtarma çalışmaları tamamlanan binalardan karot ve demir örnekleri alan ekipler, numuneleri laboratuvar ortamında analiz ettikten sonra binaların yıkımına neden olan unsurları tespit edecek.
Örnek alınan enkazlarda binaların kolon kalınlığı, demir kullanımı gibi unsurlar da tespit edilerek delil dosyasına ekleniyor. İnceleme işlemleri tamamlanan enkazlara "kontrol edilmiştir" yazısı asılıyor.
Vali Sonel, yaptığı açıklamada, yıkılan binaları tek tek inceleyeceklerini söyledi.