|
Gündem

Adıyaman'da uzman ekipler yıkılan binalardan delil topluyor

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatmasının ardından bölgede görevlendirilen Ordu Valisi Tuncay Sonel koordinesinde, ekip oluşturuldu. Alınan numuneler sonucunda yıkıma neden olan unsurlar tespit edilecek.

13:49 . 15/02/2023 Çarşamba
AA
Ekipler sahada

Ekipler sahada

Depremde yıkılan ve arama kurtarma çalışmaları tamamlanan binalardan karot ve demir örnekleri alan ekipler, numuneleri laboratuvar ortamında analiz ettikten sonra binaların yıkımına neden olan unsurları tespit edecek.

Örnek alınan enkazlarda binaların kolon kalınlığı, demir kullanımı gibi unsurlar da tespit edilerek delil dosyasına ekleniyor. İnceleme işlemleri tamamlanan enkazlara "kontrol edilmiştir" yazısı asılıyor.

"Delil toplama işlemleri tamamlanan 41 enkaz kaldırılacak"

Vali Sonel, yaptığı açıklamada, yıkılan binaları tek tek inceleyeceklerini söyledi.

Savcıların denetiminde 20'nin üzerinde ekip oluşturulduğunu belirten Sonel,
"İçerisinde jeoloji, inşaat mühendisi, mimar, katip ve güvenlik görevlisi olan ekiplerimiz tek tek enkazları geziyor. Binaların enkazından karot ve demir örneği alınıyor ki deliller karartılmasın. İl genelinde bu işe hızlı bir şekilde başladık. Şu an ekiplerimiz sahada."
diye konuştu.


#Adıyaman
#deprem
#hasar
1 saat önce
default-profile-img
Adıyaman'da uzman ekipler yıkılan binalardan delil topluyor
İBB Başkanı İmamoğlu İstanbul'un deprem hazırlığını anlatamadı
Depremden etkilenen illerde Çiftçi Kayıt Sistemi kota sınırı kaldırıldı
"Türkiye Tek Yürek" bağış kampanyası TVNET ve tüm kanallarda ortak yayınlanacak
Kral Charles'tan deprem nedeniyle ziyaret: Türkler çay ikram etti
Gagavuz özerk Yeri Başkanı paylaştı: 3 yaşındaki çocuğu kurtardılar
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.