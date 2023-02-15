Adıyaman'da uzman ekipler yıkılan binalardan delil topluyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “asrın felaketi” olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bakanlık tarafından depremden etkilenen bölgelerde yürütülen hasar tespit çalışmaları çerçevesinde şu ana kadar 387 bin 346 bina da yer alan 1 milyon 856 bin 864 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. Yürütülen çalışmalarda 50 bin 576 binada yer alan 224 bin 923 bağımsız birimin acil yıkılması gerektiği yönünde görüş bildirildi.