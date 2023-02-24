Afet bölgesine dahil edilmişti: Sivas’ın Gürün ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem

Merkezi Gürün ilçemiz olan 4,7 şiddetindeki depremde ilk tespitlerimize göre herhangi bir can ve mal kaybı olmamıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im her türlü afetlerden ülkemizi muhafaza eylesin.