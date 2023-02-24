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Afet bölgesine dahil edilmişti: Sivas’ın Gürün ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem

Geçtiğimiz günlerde afet bölgesine dahil edilen Sivas'ın Gürün ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

21:00 . 24/02/2023 Cuma
IHA
Sivas’ın Gürün ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. (Arşiv)

Sivas’ın Gürün ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. (Arşiv)

Sivas’ın Gürün ilçesi
nde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 20:19’da Sivas’ın Gürün ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 5.3 km derinliğinde kaydedilen deprem bölgede hafif şekilde hissedildi. Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk oluşmadığı kaydedildi.

Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, AA muhabirine, şu anda kendilerine yansıyan bir sıkıntının olmadığını söyledi.

"Can ve mal kaybı yaşanmadı"

Depremin il genelinde hissedildiğini belirten Öztürk, “Bir problem gözükmüyor. AFAD’a gelen bir ihbar yok, Gürün Kaymakamlığımıza gelen bir sıkıntı yok. Şu an yansıyan bir problem yok.” dedi.

Koordinatör olarak Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde görevlendirilen
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek
de sosyal medya hesabından, “
Merkezi Gürün ilçemiz olan 4,7 şiddetindeki depremde ilk tespitlerimize göre herhangi bir can ve mal kaybı olmamıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im her türlü afetlerden ülkemizi muhafaza eylesin.
” paylaşımında bulundu.

Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı da depremin ardından ilçede olumsuz bir durum olmadığını, kendilerine bu yönde herhangi bir ihbar gelmediğini kaydetti.


Gürün afet bölgesine alındı


Öte yandan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından imzalanan kararname ile afet bölgesine alınan Gürün’de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan afet etkisi belirleme çalışması sona erdi. Çalışmaya göre depremler nedeniyle ilçede 217 binanın yıkık veya ağır hasarlı olduğu açıklandı. Çalışmada; “Gürün ilçesinde 217 bina yıkık/ağır hasarlı, 933 bina az hasarlı/hasarsız olarak tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Gürün’de mücbir sebep hali ilan edildi


Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından da Gürün ilçesinde mücbir sebep hali ilan edildi. Gürün’de deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin, mükellefiyetleri nedeniyle vergi kanunlarının uygulanması bakımından 6 Şubat ile 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu belirtildi.

#Sivas Gürün'de deprem
#deprem
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Sivas’ın Gürün ilçesi
#Sivas Valisi Yılmaz Şimşek
1 saat önce
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Afet bölgesine dahil edilmişti: Sivas’ın Gürün ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem
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