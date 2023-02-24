Afet bölgesine dahil edilmişti: Sivas’ın Gürün ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem

Sivas’ın Gürün ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. (Arşiv)
Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, AA muhabirine, şu anda kendilerine yansıyan bir sıkıntının olmadığını söyledi.
"Can ve mal kaybı yaşanmadı"
Depremin il genelinde hissedildiğini belirten Öztürk, “Bir problem gözükmüyor. AFAD’a gelen bir ihbar yok, Gürün Kaymakamlığımıza gelen bir sıkıntı yok. Şu an yansıyan bir problem yok.” dedi.
Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı da depremin ardından ilçede olumsuz bir durum olmadığını, kendilerine bu yönde herhangi bir ihbar gelmediğini kaydetti.
Gürün afet bölgesine alındı
Gürün’de mücbir sebep hali ilan edildi
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından da Gürün ilçesinde mücbir sebep hali ilan edildi. Gürün’de deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin, mükellefiyetleri nedeniyle vergi kanunlarının uygulanması bakımından 6 Şubat ile 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu belirtildi.