Gündem Affın matematiği hukukçuları böldü
POLİTİKA

Genel af yasasının kabulü için Meclis'te kaç oy gerekli

Affın matematiği hukukçuları böldü

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın geçtiğimiz günlerde detaylarını paylaştığı ‘Ceza İndirimi Yasa Tasarısı’nın detaylarına ilişkin tartışmalar sürerken, Meclis’e gelecek tasarının kaç oyla kabul edilmesi gerektiği sorusuna da hukukçulardan farklı yanıtlar geldi. MHP’nin teklifinin af değil ceza indirimi olduğunu savunanlar Meclis’te nitelikli çoğunluk gerektiğine işaret ederken, bunun bir af teklifi olduğunu savunanlar ise oylamada salt çoğunluk aranması gerektiği görüşünde.

Sertaç Aksan Yeni Şafak
Genel Af konusunun TBMM'ye gelmesinin ardından sayıyla ilgili farklı görüşlerin daha yüksek sesle konuşulması bekleniyor.
Genel Af konusunun TBMM'ye gelmesinin ardından sayıyla ilgili farklı görüşlerin daha yüksek sesle konuşulması bekleniyor.

Türkiye’nin iç politikadaki en önemli gündem maddelerinden biri olan af konusunda toplumun beklentilerinin yanı sıra hukukçuların görüşleri de yüksek sesle konuşulmaya başladı. Meclis’in açılmasından sonra Genel Kurul’a gelmesi beklenen tasarının kaç oyla kabul edileceği konusu ise henüz netlik kazanmadı.

Salt çoğunluk aranmalı

  • Ceza indirimi olduğu için salt çoğunluğun yeterli olduğunu savunan hukukçular söz konusunu tasarının bir genel af olarak değil ‘ceza indirimi’ olarak ele alınması gerektiğini, çünkü MHP’nin de tasarıyı TBMM’ye ceza indirimi olarak sunacağına dikkati çekiyorlar.
  • MHP’nin teklifinin 5 yıllık bir süreci kapsayacağı bilgisini veren uzmanlar, bu adımın af mahiyetinde sayılamayacağı görüşünün ağırlık kazanacağı fikrinde.

Yeni bir ‘sayı’ krizi mi?

Kimi hukukçular ise söz konusu uygulamanın ismi farklı olsa da bir Genel Af olarak ele alınması gerektiğine işaret ediyor. Bu görüşü savunan hukukçulara göre önemli olan işin ismi değil, niteliği.

Genel Af konusunda herhangi bir yasanın kabul edilebilmesi için Meclis’te Anayasa’nın 87. Maddesinde atıf yapılan şartların aranacağını öne süren kimi hukukçular, bu nedenle af konusunda yasanın geçmesi için TBMM üye tam sayısının beşte üçü, yani 360 milletvekilinin kabul oyu gerektiği uyarısında bulunuyorlar.

Son kararı Anayasa Mahkemesi’nin vereceği öğrenilirken, mahkemenin süreci ‘dolambaçlı bir yol’ olarak görmesi halinde ise 360 vekilin kabul oyunu arayacağı üzerinde duruluyor.

Teklif yasalaşırsa 163 bin kişi faydalanacak

MHP’nin geçtiğimiz günlerde Meclis Başkanlığı'na sunduğu teklif farklı kapsamlara sahip. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, partisinin teklifinin yasalaşması bu düzenlemeden faydalanacak tutuklu hükümlü sayısı 162 bin 989 kişi olduğunu açıklamıştı.

  • Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da af ile ilgili de açıklamalarda bulunmuş ve "Biz bazı açıklamaları duyduk. Fakat bizim bu konudaki emel ilkemiz şudur: Af konusu eğer bir suç devlete karşı işleniyorsa devletin bunu af yetkisi olabilir. Fakat şahıslara karşı işleniyorsa bunun af yetkisi devlette değildir. Bunu affedebilecek merci mazlum mağdur insanların ta kendisidir. Af ile ilgili talebin içeriği meclise gönderildiğine göre arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yapar atılacak adım varsa üzerinde durulur. Konuşulanlara bakıldığında bunlar kişileri de ilgilendiren bir durum" demişti.

MHP'nin af teklifi Meclis'te
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MHP'nin af teklifi Meclis'te

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