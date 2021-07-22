Gündem Afganistan Türkiyeye güveniyor
ANKARA

Afganistan Türkiye’ye güveniyor

Türkiye’nin Afganistan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanının işletilmesi sorumluluğunu üstlenmesi konusunda ABD ile çalışmalar, bayramdan sonra devam edecek. Edinilen bilgiye göre Taliban da, görüşmelerde Türkiye tarafına, “Biz size güveniyoruz. Sizin gizli gündeminiz olmadığını biliyoruz. Afgan halkı size sempatiyle bakıyor” dedi.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Afganistan Türkiye’ye güveniyor
Arşiv

Görüşmelerin sonuçları Afganistan’daki son gelişmelerle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda ele alınarak nihai karar verilecek.

TÜRKİYE’NİN BEKLENTİLERİ

ABD ile askeri makamlar arasında devam eden görüşmelerde TSK’nın Afganistan’daki mevcudiyetinden Türkiye ve Afganistan’ın menfaatlerine kararlar alınması isteniyor. Gereksinimler, istenen ve istenmeyen durumlar, lojistik, siyasi, mali ve askeri konular ayrıntılı olarak değerlendiriliyor. Bir yandan BM ve NATO nezdinde alınması gereken siyasi kararlar beklenirken bir yandan da bölgede icra edilen ve edilmesi istenen askeri operasyon tüm boyutlarıyla planlanıyor. Yine bölgede Türk askerine yönelik olası tehditlerin savuşturulmasına ilişkin olarak da NATO kapsamında görüşmeler devam ediyor.

TALİBAN İLE GÖRÜŞMELER

Türkiye’nin kararı, Afganistan’daki güvenlik koşullarıyla da yakından ilişkiliyken, bu doğrultuda Taliban ile de bir süredir temas trafiği sürüyor. Türkiye, Taliban cephesine, Türkiye’nin ikili anlaşmalar kapsamında Afganistan’da görev yürütmeye devam edeceği, kesinlikle NATO misyonu kapsamında ülkede olmayacağını, TSK’nın muharip misyonunun olmayacağını net bir şekilde iletmiş, çatışmalarda kesinlikle taraf olunmayacağının garantisini vermiş durumda.

İYİ İLİŞKİLER KURMAK İSTİYORUZ

Edinilen bilgiye göre Taliban da, görüşmelerde Türkiye tarafına, “Biz size güveniyoruz. Sizin gizli gündeminiz olmadığını biliyoruz. Afgan halkı size sempatiyle bakıyor” diyor. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid ise “Türkiye ile iyi ilişkiler istiyoruz, Türkiye bizim kardeşimiz, inanca dayalı pek çok ortak noktamız var. Türkiye’nin geçmişi bırakıp bugüne ve geleceğe dönmesini istiyoruz. Ondan sonra diyalog isteyebiliriz” ifadelerini kullandı.

ABD'den Afganistan açıklaması: Türkiye'nin Kabil Havaalanı güvenliğini sağlaması ABD için hayati önemde
DÜNYA
ABD'den Afganistan açıklaması: Türkiye'nin Kabil Havaalanı güvenliğini sağlaması ABD için hayati önemde
Abone Ol Google News
Turu bıraktık

Turu bıraktık

​PSV'ye farklı mağlup olan Galatasaray tur şansını zora soktu.
Yapma Muslera!

Yapma Muslera!

PSV-Galatasaray maçına Muslera'nın hatası damga vurdu.
Fatih Terim: Gereken neyse zaman içerisinde yapacağız

'Beşinci kol faaliyetlerine<br>müsaade etmeyiz'

'Beşinci kol faaliyetlerine
müsaade etmeyiz'

Yabancı ülkelerden fon sağlayan medya kuruluşlarına ilişkin konuştu.
Bitcoin yatırımcılarını umutlandırdı

Bitcoin yatırımcılarını umutlandırdı

Ödeme türü olarak kabul etmeye 'büyük olasılıkla' tekrar başlayacak.

Bayram diplomasisi

Bayram diplomasisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan İranlı mevkidaşı Ruhani ile görüştü.
Vaka sayısı stabil

Vaka sayısı stabil

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saatin koronavirüs bilançosunu açıkladı.
'O gelemez mezarda'

'O gelemez mezarda'

​Çocuk mezarlarına balon bağlayan Kocatepe'nin hikayesi yürek burktu.
Anında<br>karşılık verildi

Anında
karşılık verildi

Havan saldırısı gerçekleştiren 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Hırsızlara <br>göz açtırmıyorlar

Hırsızlara
göz açtırmıyorlar

'Yeşil altın' için elde tüfekle 24 saat nöbet.

Şile'ye akın ettiler

Şile'ye akın ettiler

​Bayram tatilini İstanbul'da geçirenlerin tercihi oldu.
Beş ilde<br>orman yangını

Beş ilde
orman yangını

Hem karadan hem de havadan müdahale edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.