Afganistan Türkiye’ye güveniyor

Görüşmelerin sonuçları Afganistan’daki son gelişmelerle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda ele alınarak nihai karar verilecek.

TÜRKİYE’NİN BEKLENTİLERİ

ABD ile askeri makamlar arasında devam eden görüşmelerde TSK’nın Afganistan’daki mevcudiyetinden Türkiye ve Afganistan’ın menfaatlerine kararlar alınması isteniyor. Gereksinimler, istenen ve istenmeyen durumlar, lojistik, siyasi, mali ve askeri konular ayrıntılı olarak değerlendiriliyor. Bir yandan BM ve NATO nezdinde alınması gereken siyasi kararlar beklenirken bir yandan da bölgede icra edilen ve edilmesi istenen askeri operasyon tüm boyutlarıyla planlanıyor. Yine bölgede Türk askerine yönelik olası tehditlerin savuşturulmasına ilişkin olarak da NATO kapsamında görüşmeler devam ediyor.

TALİBAN İLE GÖRÜŞMELER

Türkiye’nin kararı, Afganistan’daki güvenlik koşullarıyla da yakından ilişkiliyken, bu doğrultuda Taliban ile de bir süredir temas trafiği sürüyor. Türkiye, Taliban cephesine, Türkiye’nin ikili anlaşmalar kapsamında Afganistan’da görev yürütmeye devam edeceği, kesinlikle NATO misyonu kapsamında ülkede olmayacağını, TSK’nın muharip misyonunun olmayacağını net bir şekilde iletmiş, çatışmalarda kesinlikle taraf olunmayacağının garantisini vermiş durumda.

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İYİ İLİŞKİLER KURMAK İSTİYORUZ

Edinilen bilgiye göre Taliban da, görüşmelerde Türkiye tarafına, “Biz size güveniyoruz. Sizin gizli gündeminiz olmadığını biliyoruz. Afgan halkı size sempatiyle bakıyor” diyor. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid ise “Türkiye ile iyi ilişkiler istiyoruz, Türkiye bizim kardeşimiz, inanca dayalı pek çok ortak noktamız var. Türkiye’nin geçmişi bırakıp bugüne ve geleceğe dönmesini istiyoruz. Ondan sonra diyalog isteyebiliriz” ifadelerini kullandı.