Gündem Vatana döndüler
ANKARA

Vatana döndüler

345 askeri taşıyan nakliye uçağı Pakistan’ın başkenti İslamabad’a indi. Askerler buradan THY’ye ait bir uçakla Türkiye’ye uçtu. Uçaktan inen birlik komutanı albay, kendisini çiçekle karşılayan askeri yetkiliyi selamlayarak, “Afganistan Türk Görev Kuvvet Komutanlığı, görevini başarıyla tamamlamıştır komutanım” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Afganistan’dan ayrılan ilk Mehmetçik kafilesi dün Ankara’ya ulaştı
Türk Hava Yollarının TK 6889 seferiyle Ankara’ya dönen Mehmetçik, askeri yetkililer tarafından çiçeklerle karşılandı .

Taliban ile Kabil Havalimanı’nın güvenliğini sağlama konusunda yapılan müzakereler sonuç vermeyince Mehmetçik 20 yıldır görev yaptığı Afganistan’dan ayrıldı. Türk vatandaşlarının ülkeden tahliyesine yönelik çalışmaların tamamlanmasının ardından Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nda görevli Mehmetçiğin lk kafilesi dün yurda ulaştı. İlk olarak Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağıyla Kabil’den Pakistan’ın başkenti İslamabad’a giden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli, daha sonra buradan Türk Hava Yollarının TK 6889 seferiyle Ankara’ya hareket etti.

İLK KAFİLEDE 345 KİŞİ

İçinde 345 yolcunun bulunduğu uçak, dün saat 11.45’te Esenboğa Havalimanı’na indi. Tahliye edilen ilk TSK kafilesinde yer alan Mehmetçik, askeri yetkililer tarafından Esenboğa Havalimanı’nda çiçeklerle karşılandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ilk kafileyi taşıyan uçağı karşılama görüntülerini paylaştı. MSB’nin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde, personelin uçaktan indiği anlara yer verildi.

HOŞ GELDİNİZ

Uçaktan inen birlik komutanı albay, kendisini karşılayan askeri yetkiliyi selamlayarak, “Afganistan Türk Görev Kuvvet Komutanlığı, görevini başarıyla tamamlamıştır komutanım” dedi. Mehmetçiği karşılayan askeri yetkili ise birlik komutanına, “Afganistan’daki Türk askerlerimizin ve Türk vatandaşlarının tahliyesini burnu kanamadan başarılı bir şekilde gerçekleştirdiniz. Bunun için teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Hayırlı olsun” karşılığını verdi ve çiçek takdim etti.

VATAN TOPRAĞINDA KARŞILADIK

Uçaktan inen askerler de tek tek selamlandı. MSB’nin paylaşımında, “Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin Afganistan’dan tahliyesi devam ediyor. Askerlerimizin intikalini sağlayan ilk uçak Ankara’ya indi. Kendisine verilen görevi başarıyla yerine getiren kahraman Mehmetçiklerimizi vatan toprağında karşıladık” ifadelerine yer verildi.

MEHMEÇİK GURURLA AYRILDI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “İntikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz” dedi. Mehmetçiğin Afganistan’dan, kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirmenin gururuyla ayrıldığını vurgulayan Akar, “Havaalanında olağan dışı yoğunluğa ve şartlara rağmen önemli bir aksaklık olmadan TSK personeli planın aksaksız uygulanması için her türlü gayreti göstermektedir. Sağladıkları destekten dolayı dost ve kardeş Pakistan ve Tacikistan ile bölgede beraber çalıştığımız müttefiklerimize teşekkür ediyoruz. Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordineli olarak, faaliyetlerimiz mevcut tahliye planlarımız çerçevesinde devam etmektedir” diye konuştu.

Tahliyeler kana bulandı: 12'si ABD askeri en az 72 ölü
DÜNYA
Tahliyeler kana bulandı: 12'si ABD askeri en az 72 ölü

ABD Başkanı Joe Biden'dan DEAŞ'ın Horasan grubuna saldırı emri
DÜNYA
ABD Başkanı Joe Biden'dan DEAŞ'ın Horasan grubuna saldırı emri
Abone Ol Google News
Gruplardayız

Gruplardayız

Randers'i 2-1 yenen Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde.
Avrupada havlu attık

Avrupa'da havlu attık

​Trabzonspor deplasmanda Roma'ya 3-0 kaybetti.
Bunu size ödeteceğiz

Biden'dan Kabil'deki terör saldırılarına ilişkin açıklama.

​Çifte saldırı sonrası üçüncü patlama meydana geldi.
Genç dostu şehir; Bursa

Genç dostu şehir; Bursa

​Başkan Aktaş, Bursa'nın gençlik ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.
Tur Fenerbahçe'nin

Tur Fenerbahçe'nin

​Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı.
Beşiktaş'ın<br>rakipleri belli oldu

Beşiktaş'ın
rakipleri belli oldu

Temsilcimiz Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'na düştü.

26 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak.

​Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
İstanbul’un ‘kira’ sorunu
Gündem

İstanbul’un ‘kira’ sorunu

Konut arzının azalması ve artan kiralık konut talebi sadece son birkaç ayda kira fiyatlarında %70’e varan artışlara yol açtı. Kiralık konutta tek sorun zamlar değil. Kiracının 657’ye tabi devlet memuru olması ya da bir memurun kefil olmasını şart koşanlar var. Bazı emlakçılar ev sahibinden 2 bin-2 bin 500 liraya kiraladıkları evleri internet üzerinden bin-bin 500 lira daha pahalıya pazarlıyor.
ABD Başkanı Joe Biden'dan DEAŞ'ın Horasan grubuna saldırı emri
Dünya

ABD Başkanı Joe Biden'dan DEAŞ'ın Horasan grubuna saldırı emri

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'da meydana gelen ve 12 ABD askerinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından basın toplantısı düzenledi. Biden, saldırıyı üstlenen terör örgütü DEAŞ'a yönelik sert sözler söyleyerek "Bunu affetmeyeceğiz, unutmayacağız, peşinize düşeceğiz ve bunu size ödeteceğiz" ifadelerini kullandı. Biden ayrıca patlamaların sorumlusu olduğunu söylediği DEAŞ'ın Horasan grubuna saldırı emri verdiğini açıkladı.
Türkiye İngiltere için önemli bir ticari partner
Ekonomi

Türkiye İngiltere için önemli bir ticari partner

AB’den ayrılan İngiltere, yaklaşık 17 milyar dolar ticaret yaptığı Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasının kapsamını genişletiyor. İngiliz İhracat Bakanı Graham Stuart, çok cazip pazar gördükleri Türkiye ile 2022’de kapsamlı müzakereler yapacaklarını söyledi. Stuart, “Türkiye’de yatırım yapan çok sayıda büyük İngiliz oyuncu var. Daha fazlası için onları teşvik edeceğim” dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.