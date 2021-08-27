Vatana döndüler

Taliban ile Kabil Havalimanı’nın güvenliğini sağlama konusunda yapılan müzakereler sonuç vermeyince Mehmetçik 20 yıldır görev yaptığı Afganistan’dan ayrıldı. Türk vatandaşlarının ülkeden tahliyesine yönelik çalışmaların tamamlanmasının ardından Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nda görevli Mehmetçiğin lk kafilesi dün yurda ulaştı. İlk olarak Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağıyla Kabil’den Pakistan’ın başkenti İslamabad’a giden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli, daha sonra buradan Türk Hava Yollarının TK 6889 seferiyle Ankara’ya hareket etti.

İLK KAFİLEDE 345 KİŞİ

İçinde 345 yolcunun bulunduğu uçak, dün saat 11.45’te Esenboğa Havalimanı’na indi. Tahliye edilen ilk TSK kafilesinde yer alan Mehmetçik, askeri yetkililer tarafından Esenboğa Havalimanı’nda çiçeklerle karşılandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ilk kafileyi taşıyan uçağı karşılama görüntülerini paylaştı. MSB’nin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde, personelin uçaktan indiği anlara yer verildi.

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HOŞ GELDİNİZ

Uçaktan inen birlik komutanı albay, kendisini karşılayan askeri yetkiliyi selamlayarak, “Afganistan Türk Görev Kuvvet Komutanlığı, görevini başarıyla tamamlamıştır komutanım” dedi. Mehmetçiği karşılayan askeri yetkili ise birlik komutanına, “Afganistan’daki Türk askerlerimizin ve Türk vatandaşlarının tahliyesini burnu kanamadan başarılı bir şekilde gerçekleştirdiniz. Bunun için teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Hayırlı olsun” karşılığını verdi ve çiçek takdim etti.

VATAN TOPRAĞINDA KARŞILADIK

Uçaktan inen askerler de tek tek selamlandı. MSB’nin paylaşımında, “Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin Afganistan’dan tahliyesi devam ediyor. Askerlerimizin intikalini sağlayan ilk uçak Ankara’ya indi. Kendisine verilen görevi başarıyla yerine getiren kahraman Mehmetçiklerimizi vatan toprağında karşıladık” ifadelerine yer verildi.

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MEHMEÇİK GURURLA AYRILDI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “İntikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz” dedi. Mehmetçiğin Afganistan’dan, kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirmenin gururuyla ayrıldığını vurgulayan Akar, “Havaalanında olağan dışı yoğunluğa ve şartlara rağmen önemli bir aksaklık olmadan TSK personeli planın aksaksız uygulanması için her türlü gayreti göstermektedir. Sağladıkları destekten dolayı dost ve kardeş Pakistan ve Tacikistan ile bölgede beraber çalıştığımız müttefiklerimize teşekkür ediyoruz. Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordineli olarak, faaliyetlerimiz mevcut tahliye planlarımız çerçevesinde devam etmektedir” diye konuştu.

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