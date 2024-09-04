Afrikalı üniversite öğrencileri harçlıklarını Giresun'da fındık toplayarak çıkartıyor

Dünyanın tescilli en kaliteli fındığının üretildiği Giresun'da fındık hasadı devam ediyor. Yerli işçilerin artan maliyetleri ve herkesin kendi fındık hasadına yoğunlaşması, fındık toplamak için üreticileri alternatif çözümler aramaya yönlendiriyor. Rize'deki çay bahçelerinde çalışan Afrikalı işçilerinden esinlenen Giresunlu fındık üreticileri de çareyi benzer bir çözümde buldu. Bu çerçevede Giresun Üniversitesi'nde eğitim gören Gine, Kamerun ve Zambiyalı öğrencilerle irtibata geçen Giresunlu fındık üreticisi hem kendi sorununa çözüm buldu, hem de öğrencilerin harçlıklarını çıkarmalarına yardımcı oldu.
"Giresun'a gelmeden önce fındığın ne olduğunu bilmiyordum"
Giresun Üniversitesi'nde öğrenci olan Zambiyalı Gift Muyenga ise fındık toplayarak okul masraflarını çıkardığını belirtti. Muyenga, "Giresun'a gelmeden önce fındığın ne olduğunu bilmiyordum. Burada öğrenip topluyorum. En çok zorlandığım ise arazi şartları, çünkü bizim coğrafyamız düzlük, burası ise yamaç. Arazilerde inip çıkmak yorucu fakat başka bir zorluk yok. 4 yıldır Giresun'da öğrenciyim, bazen ülkeme dönüyorum ama iş bulduğumda çalışıyorum. Bu sene de fındık toplama işi buldum. Buradan giderken biraz fındık alıp aileme götüreceğim ve belki Giresun'daki anılarımla ilgili bir şeyler yazmayı da düşünüyorum" diye konuştu.