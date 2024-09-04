Afrikalı üniversite öğrencileri harçlıklarını Giresun'da fındık toplayarak çıkartıyor

“Yerli fındık işçisi bulmak oldukça zor. Ya günlük çok yüksek yevmiye istiyorlar ya da kendi işlerinin yoğunluğundan başkasına yardım edemiyorlar. Bu durum bizi başka arayışlara yöneltti. Ben de Giresun Üniversitesi'nde okuyan oğlumun Afrikalı arkadaşlarına teklif ettim ve birlikte fındık toplamaya başladık. Zorlu arazilerde dahi yabancılık çekmeden çalışabiliyorlar ve yerli işçileri aratmıyorlar. Onların performansından ve uyum sağlamalarından son derece memnunum. Gelecek yıllarda da onlarla çalışmayı düşünüyorum"