Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sivas
Ağabeyini kalbinden bıçakladı: İlk ifadesi ortaya çıktı

Ağabeyini kalbinden bıçakladı: İlk ifadesi ortaya çıktı

17:3826/12/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
İki kardeş arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı.
İki kardeş arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı.

Sivas'ta tartıştığı ağabeyi Gökhan Doğruyol'u bıçaklayarak öldüren Cihan Doğruyol, savcılık sorgusu sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Sivas Gülyurt Mahallesi’nde iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti. İddiaya göre, Cihan Doğruyol ile ağabeyi Gökhan Doğruyol arasında çıkan kavgada, Cihan Doğruyol ağabeyini bıçakladı. Ağır yaralanan Gökhan Doğruyol, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlk ifadesi ortaya çıktı

Olay sonrası kaçan Cihan Doğruyol, kısa süre sonra polis ekipleri tarafından tren garı civarında yakalanarak sorguya alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgu işlemleri tamamlanan Cihan Doğruyol'un, ilk ifadesinde; ağabeyi ile sürekli geçimsizlik yaşadıklarını, bu nedenle sinirlenip öldürdüğünü söylediği belirtildi. Şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli, adliye girişinde cinayetle ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

Toprağa verildi

Diğer yandan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılan Gökhan Doğruyol'un cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Gökhan Doğruyol, cuma namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Tutuklandı

Sivas'ta tartıştığı ağabeyi Gökhan Doğruyol'u bıçaklayarak öldüren Cihan Doğruyol, savcılık sorgusu sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.



#Sivas
#cinayet
#adliye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Deprem konut kurası çekiliş sonuçları: 455 bininci deprem konutunun anahtar teslimi yapılıyor