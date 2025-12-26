Ağabeyini kalbinden bıçakladı: İlk ifadesi ortaya çıktı

Sivas Gülyurt Mahallesi’nde iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti. İddiaya göre, Cihan Doğruyol ile ağabeyi Gökhan Doğruyol arasında çıkan kavgada, Cihan Doğruyol ağabeyini bıçakladı. Ağır yaralanan Gökhan Doğruyol, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay sonrası kaçan Cihan Doğruyol, kısa süre sonra polis ekipleri tarafından tren garı civarında yakalanarak sorguya alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgu işlemleri tamamlanan Cihan Doğruyol'un, ilk ifadesinde; ağabeyi ile sürekli geçimsizlik yaşadıklarını, bu nedenle sinirlenip öldürdüğünü söylediği belirtildi. Şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli, adliye girişinde cinayetle ilgili soruları yanıtsız bıraktı.