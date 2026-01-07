Yeni Şafak
Ağaçlar devrildi feribot seferleri iptal edildi: Uyarılar peş peşe yapılıyor

16:267/01/2026, Çarşamba
DHA
Balıkçılar için uyuarılar yapılıyor.
Balıkçılar için uyuarılar yapılıyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, bugün yapılması planlanan Bodrum-İstanköy ile yarınki Bodrum-Datça arası feribot seferleri iptal edildi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü dün Bodrum-Kaş arası denizlerde fırtına uyarısı yaptı. Dün itibarıyla etkili olan fırtına bugün de etkisini sürdürdü.


Bu kapsamda, yarımadanın birçok noktasında ağaçlar devrildi. Bazı noktalarda yollar trafiğe kapandı. Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından ağaçların kaldırılmasıyla kapanan yollar tekrar trafiğe açıldı.

Öte yandan, bugün yapılması planlanan Bodrum-İstanköy ve yarın yapılması planlanan Bodrum-Datça arası feribot seferleri iptal edildi.


Yetkililer balıkçılara denize açılmayın uyarısı yaptı.



