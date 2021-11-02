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POLİTİKA

Ağrı Belediyesi Başkanı Savcı Sayan: İstanbul'a itelenmeyen otobüs gönderebiliriz

İstanbul'da, aylardır çözülemeyen "bozuk otobüs" sorununa Ağrı Belediyesi Başkanı Savcı Sayan el attı. Savcı Sayan, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'yu arayıp "Bizim otobüsler ittirilmeden gidiyor, istenildiği taktirde İstanbul'a otobüs gönderebiliriz" dedi

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Ağrı Belediyesi Başkanı Savcı Sayan: İstanbula itelenmeyen otobüs gönderebiliriz
AK Partili Ağrı Belediyesi Başkanı Savcı Sayan

İstanbul'da, aylardır çözülemeyen "bozuk otobüs" sorunu, diğer belediyelerin de dikkatini çekti.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile telefonda görüşen Ağrı Belediyesi Başkanı Savcı Sayan istendiği takdirde otobüs takviyesi ile İstanbul'a destek çıkabileceklerini belirtti.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: İsterlerse İstanbul'a itelenmeyen otobüs gönderebiliriz
OYNAT 02:20
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: İsterlerse İstanbul'a itelenmeyen otobüs gönderebiliriz
İstanbul'da, aylardır çözülemeyen 'yolda kalan otobüs' sorununa AK Partili Ağrı Belediyesi Başkanı Savcı Sayan el attı. Savcı Sayan, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'yu arayıp 'Bizim otobüsler ittirilmeden gidiyor, istenildiği taktirde İstanbul'a otobüs gönderebiliriz' dedi.

AK Partili Ağrı Belediyesi Başkanı Savcı Sayan
AK Partili Ağrı Belediyesi Başkanı Savcı Sayan

"BİZİM OTOBÜSLER, İTELEMEDEN GİDİYOR"

Ağrı Belediyesi Başkanı Savcı Sayan, İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile yaptığı telefon görüşmesini sosyal medya hesabından paylaşan Savcı Sayan, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın başkanım bizim otobüsler itelemeden gidiyor. İsterseniz size de gönderelim, eskiden bizim orada ot arabalarını iteliyorlardı, bakıyorum İstanbul'da da otobüslere sırt veriyorlar. Talepte bulunursanız İstanbul'a sembolik de olsa 2 otobüs göndeririz."

"Partiler farklı da olsa İstanbul hepimizindir. İsterlerse biz de 2 otobüsle katkı yapabiliriz. Mehmet Tevfik Göksu başkanım bize vekalet edebilirsiniz."

AK Partili Ağrı Belediyesi Başkanı Savcı Sayan
AK Partili Ağrı Belediyesi Başkanı Savcı Sayan

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