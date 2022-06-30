Ahmet Özal'a Turgut Özal'ın ölümüne dair farklı açıklamaları soruldu: Sözlerim çelişkili değil

TEK Parti Genel Başkanı Ahmet Özal, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı.

Özal, Karagöz'ün "2010 yılında Habertürk'e verdiğiniz bir röportajda rahmetli babanızın vefatıyla Ergenekon'u ilişkilendiriyorsunuz. Diyorsunuz ki; 'Ölümü ile ilgili eğer davalar, arşivler açılırsa babamın suikast olayıyla ilgili Ergenekon bağlantıları görülecektir. Çünkü suikastın bu olayla birlikte araştırılması gerekir. Hatta özellikle soruluyor size Ergenekon soruşturmasında ismi geçenlerden birileri mi var diye. '2014 yılında yaptığınız bir açıklamada ise FETÖ bağlantısı olabileceğinden bahsediyorsunuz. Bu bir çelişki değil mi?" sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

"Hayır çelişki değil. Zaten o zaman ordunun içerisinde Hava Kuvvetlerinde, Deniz Kuvvetlerinde FETÖ bağlantısı neredeyse askerlerin büyük çoğunluğunda çıktı. Hava Kuvvetlerinde asker kalmadı neredeyse, pilot kalmadı. Bu meselede Fetullah Gülen'in babamın ölümünden iki sene önce yazdığı bir yazı vardır. Resmen ölümle tehdit etti. Ben o bağlantının olduğunu düşünüyorum. Bence 90'ların başından itibaren devam eden bir hadiseydi."

REKLAM

'FETÖ ve Ergenekon'u birbirinden ayıramıyorum'

O dönemlerde kimsenin FETÖ'nün farkında olmadığını belirten Özal, "Sizin FETÖ'nün gerçek yüzünün göründüğü günler 90'lar. 2010 yılındaki açıklamanızda bunu fark etmiş olmanız gerekmez mi?" sorusuna ise şöyle cevap verdi:

sorusuna ise şöyle cevap verdi: "FETÖ ve Ergenekon'un bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla FETÖ ve Ergenekon'u çok fazla birbirinden ayıramıyorum. "