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POLİTİKA

Ahmet Özal'a Turgut Özal'ın ölümüne dair farklı açıklamaları soruldu: Sözlerim çelişkili değil

TVNET ekranlarında yayınlanan Sert Sorular programının bu haftaki konuğu olan TEK Parti Genel Başkanı Ahmet Özal'a, babası Turgut Özal'ın ölümüne dair farklı açıklamaları soruldu. Özal, babasının ölümünden hem 'Ergenekon'cuları hem de FETÖ'yü suçlamanın çelişkili olmadığını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Ahmet Özala Turgut Özalın ölümüne dair farklı açıklamaları soruldu: Sözlerim çelişkili değil
TEK Parti Genel Başkanı Ahmet Özal

TEK Parti Genel Başkanı Ahmet Özal, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı.

Özal, Karagöz'ün "2010 yılında Habertürk'e verdiğiniz bir röportajda rahmetli babanızın vefatıyla Ergenekon'u ilişkilendiriyorsunuz. Diyorsunuz ki; 'Ölümü ile ilgili eğer davalar, arşivler açılırsa babamın suikast olayıyla ilgili Ergenekon bağlantıları görülecektir. Çünkü suikastın bu olayla birlikte araştırılması gerekir. Hatta özellikle soruluyor size Ergenekon soruşturmasında ismi geçenlerden birileri mi var diye. '2014 yılında yaptığınız bir açıklamada ise FETÖ bağlantısı olabileceğinden bahsediyorsunuz. Bu bir çelişki değil mi?" sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

"Hayır çelişki değil. Zaten o zaman ordunun içerisinde Hava Kuvvetlerinde, Deniz Kuvvetlerinde FETÖ bağlantısı neredeyse askerlerin büyük çoğunluğunda çıktı. Hava Kuvvetlerinde asker kalmadı neredeyse, pilot kalmadı. Bu meselede Fetullah Gülen'in babamın ölümünden iki sene önce yazdığı bir yazı vardır. Resmen ölümle tehdit etti. Ben o bağlantının olduğunu düşünüyorum. Bence 90'ların başından itibaren devam eden bir hadiseydi."

Ahmet Özal: FETÖ ve Ergenekon'u birbirinden ayıramıyorum
OYNAT 02:22
Ahmet Özal: FETÖ ve Ergenekon'u birbirinden ayıramıyorum
TVNET ekranlarında yayınlanan Sert Sorular programının bu haftaki konuğu olan TEK Parti Genel Başkanı Ahmet Özal'a, babası Turgut Özal'ın ölümüne dair farklı açıklamaları soruldu. Özal, babasının ölümünden hem 'Ergenekon'cuları hem de FETÖ'yü suçlamanın çelişkili olmadığını savundu.

'FETÖ ve Ergenekon'u birbirinden ayıramıyorum'

  • O dönemlerde kimsenin FETÖ'nün farkında olmadığını belirten Özal, "Sizin FETÖ'nün gerçek yüzünün göründüğü günler 90'lar. 2010 yılındaki açıklamanızda bunu fark etmiş olmanız gerekmez mi?" sorusuna ise şöyle cevap verdi:
  • "FETÖ ve Ergenekon'un bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla FETÖ ve Ergenekon'u çok fazla birbirinden ayıramıyorum. "

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