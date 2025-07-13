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Aile içi şiddet ihbarına giden ekiplere ateş açıp 3 polisi yaralayan şüpheli tutuklandı

Aile içi şiddet ihbarına giden ekiplere ateş açıp 3 polisi yaralayan şüpheli tutuklandı

10:5613/07/2025, Pazar
DHA
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M.T., pompalı tüfekle yakalanarak gözaltına alındı.
M.T., pompalı tüfekle yakalanarak gözaltına alındı.

Diyarbakır'da, aile içi şiddet ihbarı üzerine adrese giden ekiplere kapı arkasından pompalı tüfekle ateş açıp 3 polis memurunu yaralayan M.T. (65), tutuklandı.

Diyarbakır'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan aile içi şiddet ihbarı üzerine, adrese polis ekipleri sevk edildi. Evdekilerden M.T., zili çalan polis ekiplerine kapı arkasından pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda 3 polis memuru yaralanırken, adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.T. ise pompalı tüfekle yakalanarak gözaltına alındı.


İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis memurları ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.



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