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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Rojin Kabaiş soruşturmasına ilişkin açıklama: Yakından takip ediliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Rojin Kabaiş soruşturmasına ilişkin açıklama: Yakından takip ediliyor

16:562/07/2026, Perşembe
AA
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Bakanlık, dava açılması halinde avukatları aracılığıyla davaya müdahil olacaklarını ve aileye hukuki destek vermeyi sürdüreceklerini bildirdi.
Bakanlık, dava açılması halinde avukatları aracılığıyla davaya müdahil olacaklarını ve aileye hukuki destek vermeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin adli süreci ilk günden bu yana yakından takip ettiğini vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Van Barosunun çekildiği Rojin Kabaiş soruşturmasındaki adli sürecin ilk günden itibaren Bakanlık tarafından titizlikle takip edildiğini bildirdi.

Bakanlık, Rojin Kabaiş soruşturmasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Van Barosunun çekildiği Rojin Kabaiş soruşturmasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adli süreci ilk günden itibaren titizlikle takip ediyor. Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin adli süreci ilk günden itibaren yakından takip eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dava açılması halinde avukatları aracılığıyla davaya katılma talebinde bulunacak. Bakanlık, dava açılması halinde mahkemede ailenin yanında yer alarak hukuki desteğini sürdürecek"


#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Rojin Kabaiş soruşturması
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