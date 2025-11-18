AJet'in İstanbul'dan Beyrut'a direkt seferleri 2 Aralık'ta başlayacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, şirket olarak uçuş ağını büyütmeye devam ettiklerine vurgu yaparak, "Orta Doğu'nun tarihi ve kültürel açıdan önemli şehirlerinden biri olan Beyrut'a, Ankara ve Adana'nın ardından bu kez İstanbul'dan direkt seferlerimize başlıyoruz. AJet olarak, küresel uçuş ağımızı genişletmeye, Türkiye'yi dünyaya bağlayan yeni hatlar açmaya ve her uçuşla ülkemizin marka değerine katkı sunmaya kararlılıkla devam ediyoruz." dedi.