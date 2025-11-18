Yeni Şafak
AJet'in İstanbul'dan Beyrut'a direkt seferleri 2 Aralık'ta başlayacak

20:0418/11/2025, Salı
AA
Biletler AJet.com, AJet Mobil çağrı merkezi ve yetkili acentelerden alınabilecek.

Türkiye’nin en genç hava yolu şirketi AJet, İstanbul-Beyrut direkt uçuşlarına 2 Aralık 2025’te başlayacağını duyurdu. Sabiha Gökçen’den yapılacak seferlerin biletleri 79 dolardan satışa sunuldu.

Yurt dışı uçuş ağını genişleten Türkiye'nin en genç hava yolu şirketi AJet, İstanbul'dan Beyrut'a direkt seferlerinin 2 Aralık'ta başlayacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na 2 Aralık 2025'te yapılacak ilk uçuşun biletleri, 79 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, şirket olarak uçuş ağını büyütmeye devam ettiklerine vurgu yaparak, "Orta Doğu'nun tarihi ve kültürel açıdan önemli şehirlerinden biri olan Beyrut'a, Ankara ve Adana'nın ardından bu kez İstanbul'dan direkt seferlerimize başlıyoruz. AJet olarak, küresel uçuş ağımızı genişletmeye, Türkiye'yi dünyaya bağlayan yeni hatlar açmaya ve her uçuşla ülkemizin marka değerine katkı sunmaya kararlılıkla devam ediyoruz." dedi.

Hattın açılışına özel olarak 79 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulan biletler AJet.com, AJet Mobil çağrı merkezi ve yetkili acentelerden alınabilecek.


