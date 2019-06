AK Parti: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde revize her zaman mümkün AK Parti: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde revize her zaman mümkün AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, parlamenter sisteme dönme taleplerinin tamamen art niyetli, hükümet olmadan hükmetmeye alışan vesayet sevdalılarının gündem oluşturma çabası olduğunu belirterek, "Eski sistem eskide kaldı, yeni sistemde revize her zaman mümkün." dedi.

Haber Merkezi 30 Haziran 2019, 18:58 Son Güncelleme: 30 Haziran 2019, 19:00 AA