AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Sağlar'ın başörtüsü sözleri bölücülüktür
CHP'li Fikri Sağlar'ın "Türbanlı hakimlerin adaleti savunacağı konusunda kuşkum var" sözlerine bir tepki de AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan geldi. Kurtulmuş, "CHP’li Fikri Sağlar’ın sözleri hezeyandır, bölücülüktür. Başörtüsüne dil uzatmak, aklınca türban diyerek bir forma büründüğünü iddia etmek safsatadır" dedi.
CHP'li Fikri Sağlar, Halk TV'de katıldığı programda "Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takıyor. Bununla mücadele edilmeli" ifadelerini kullanmıştı.
Sağlar'ın bu sözlerine AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan tepki geldi. Açıklama yapan Kurtulmuş, "CHP’li Fikri Sağlar’ın bir televizyon kanalında sarf etmiş olduğu sözler hezeyandır, bölücülüktür. Başörtüsüne dil uzatmak, aklınca türban diyerek bir forma büründüğünü iddia etmek safsatadır" dedi.