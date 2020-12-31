Gündem AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Sağların başörtüsü sözleri bölücülüktür
POLİTİKA

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Sağlar'ın başörtüsü sözleri bölücülüktür

CHP'li Fikri Sağlar'ın "Türbanlı hakimlerin adaleti savunacağı konusunda kuşkum var" sözlerine bir tepki de AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan geldi. Kurtulmuş, "CHP’li Fikri Sağlar’ın sözleri hezeyandır, bölücülüktür. Başörtüsüne dil uzatmak, aklınca türban diyerek bir forma büründüğünü iddia etmek safsatadır" dedi.

Haber Merkezi İHA
Numan Kurtulmuş
Numan Kurtulmuş

CHP'li Fikri Sağlar, Halk TV'de katıldığı programda "Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takıyor. Bununla mücadele edilmeli" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'li Sağlar: Türbanlı hakimin adil olacağından kuşkuluyum ideolojik ve militanca takanlar var
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CHP'li Sağlar: Türbanlı hakimin adil olacağından kuşkuluyum ideolojik ve militanca takanlar var
CHP'li Fikri Sağlar Halk TV'de başörtülü hakim ve savcılar hakkında tepki çeken ifadeler kullandı. Sağlar, 'Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takıyor. Bununla mücadele edilmeli' dedi.

Sağlar'ın bu sözlerine AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan tepki geldi. Açıklama yapan Kurtulmuş, "CHP’li Fikri Sağlar’ın bir televizyon kanalında sarf etmiş olduğu sözler hezeyandır, bölücülüktür. Başörtüsüne dil uzatmak, aklınca türban diyerek bir forma büründüğünü iddia etmek safsatadır" dedi.

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