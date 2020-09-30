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Gündem AK Parti, iki ayrı kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu
POLİTİKA

AK Parti, iki ayrı kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, merkezi yönetim bütçesinin program bazlı yapılmasıyla ilgili çalışmayı da içeren kanun teklifi ile teknoparklarla ilgili düzenlemelerin yer aldığı iki ayrı kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi. Muş yaptığı açıklamada, "İlk teklifimiz 17 maddeden oluşuyor. Bu teklif ile daha şeffaf bir bütçeyi öngörüyoruz. Teklif ile artık tıp fakültesi kurmak zorlaşıyor. 200 yataklı hastanesi bulunmayan üniversite tıp fakültesi kuramayacak" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, merkezi yönetim bütçesinin program bazlı yapılmasıyla ilgili çalışmayı da içeren kanun teklifi ile teknoparklarla ilgili düzenlemelerin yer aldığı iki ayrı kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi. Muş yaptığı açıklamada, "İlk teklifimiz 17 maddeden oluşuyor. Bu teklif ile daha şeffaf bir bütçeyi öngörüyoruz. Teklif ile artık tıp fakültesi kurmak zorlaşıyor. 200 yataklı hastanesi bulunmayan üniversite tıp fakültesi kuramayacak" ifadelerini kullandı.

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