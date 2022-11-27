AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: İstanbul hazır İstanbul tamam

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Nef Stadyumu'nda düzenlenen "Birlik, İrade, Zafer" programının hazırlıkları tamamlandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, NEF Galatasaray Stadyumu’nda düzenlenen "İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer Programı"nda açıklamalarda bulundu.

"HEVESLERİ KURSAKLARINDA KALACAK"

Kabaktepe, "Birileri 'Türkiye'deki dostlarımıza yardım ederek Recep Tayyip Erdoğan'ı 2023 seçimlerinde seçtirmeyeceğiz' dediler buradan o gün öyle bir enerji çıkacak ki hevesleri kursaklarında kalacak. Türkiye'nin milletiyle beraber Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında olduğunu görmüş olacağız" dedi.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe şu ifadeleri kullanmıştı:

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"Bu millet çok partili hayata geçtiğimiz günden beri kendi isteklerini sandıktan almayı başarmış bir millettir. Demokrasi ve hukuk içerisinde kalarak kendi taleplerini gerçekleştirmeyi başarmış, ender milletlerden bir tanesidir. Yine 2023'te bu kazanımlarımızı soldurmak isteyen yerel ve küresel işbirlikçilerine sandığın içerisinde en güzel dersi vererek iradesini sapasağlam tutarak solduramayacaklarını ve olmaya devam edeceğimizi göstereceğiz. İradeyle bunu kastediyoruz, zaferle de başarıyı 85 milyon olarak Türkiye'nin hakikaten bugün geldiği noktanın daha da ileriye taşınacağını.

27 Kasım'da burada düzenleyeceğimiz ve 100 bin sandık görevlimizle, mahalle ilçe teşkilatlarımızla, İstanbullu hemşerilerimizle olan buluşmamıza da tüm kardeşlerimizi de davet ediyoruz. İstanbul'un coşkusu, İstanbul'un hazır olduğunu ve İstanbul'un sözünü buradan hep birlikte haykıracağız diyorum.

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Bu çalışmaya verecekleri ve “İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer, İstanbul'un yolunda biriz” çalışmasına katkı sunacak tüm teşkilat mensubu kardeşlerime şimdiden teşekkür ediyorum. Türkiye içinde, İstanbul'umuz için de. Cumhurbaşkanımız Yüz yüze “100 gün” programı için 2023'ün başarısının ve zaferinin işaret fişeğidir dedi. İnanıyorum ki 27 Kasım da, Pazar günü burada gerçekleştireceğimiz program “Birlik, İrade, Zafer” programı, işaret fişeğinin herkes tarafından görülmesini sağlayan bir program olacak. O nitelikte o mahiyeti de karşılayacak. Burada önemli olan 100 bin sandık görevlimizin teşkilat mensubumuzun mahallelerimizin, üyelerimizin buraya gelip gelmemesi ehemmiyet taşımakta, en önemli olan şey, buranın oluşturacağı manadır" dedi.