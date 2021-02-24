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POLİTİKA

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: İstanbul'u yeniden kazanacağız

Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul 7'nci Olağan İl Kongresi'nde il başkanlığı görevine seçildi. Kabaktepe ilk konuşmasında, gelecek seçimlerde İstanbul'u yeniden kazanacaklarını ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe.
​AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevine gelen Osman Nuri Kabaktepe, partisinin İstanbul kongresinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söz verdi

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İstanbul'u yeniden kazanacaklarının sözünü veren Kabaktepe, "2023 seçimlerini kazanacağız. Bu bir bayrak yarışıdır. Başkanlıklar gelip geçicidir, aslolan davadır. Teşkilat işi, gönül işidir. Gönül işi, muhabbetle sağlanır. Bizler sessiz devrimi gerçekleştiren Recep Tayyip Erdoğan ile bu günlere geldik. Yapacak daha çok işimiz var." dedi.

Ülkenin başına gelen birçok badirede ve darbe girişiminde hep millete güvendiklerini ifade eden Kabaktepe, "Milletimiz bu güveni boşa çıkarmadı, gerekli tavrı hep gösterdi." ifadelerini kullandı.

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"Söz veriyoruz; Bizim olan İstanbul'u yeniden kazanacağız"

Tarihin huzurunda İstanbul teşiklatı olarak söz verdiklerini ifade eden AK Parti İstanbul İl Başkanı, "Diyoruz ki; tarihiyle, inancıyla, insanıyla ve ruhuyla bizim olan İstanbul'u yeniden kazanacağız. Diyoruz ki; İstanbul teşkilatları olarak haydi bismillah. Ve diyoruz ki; vira bismillah. Akıbet tamam inşallah. Haykırıyoruz; elhamdülillah." şeklinde konuştu.

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