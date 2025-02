AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'den İBB'nin kaynak verilmiyor iddialarına cevap

İstanbul'da 'Otobüsüm Nerede' diye bir uygulama vardı. Siz bulunduğunuz durakta otobüsün kaç dakikada geleceğini öğrenebiliyordunuz. Ancak her şeyde yaptıkları gibi bu uygulamanın da ismini değiştirdiler ve yeni bir sistem kurdular. Şu an o sistem çalışmıyor. Vatandaşlar 'Otobüsüm nerede?' sorusunu yüksek sesle sormaya başladı. Yapılan şeyler bozulmaya çalışıldı, var olan bir sistem vardı bari onu devam ettirseydiniz. İstanbulluların en büyük çilesi şu an otobüs duraklarında saatlerce beklemek. Birçok semtte artık insanlar bu şikayetlerini yüksek sesle dile getirmeye başladı.