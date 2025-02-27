AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'den İBB'nin kaynak verilmiyor iddialarına cevap

AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir, İBB'nin hizmet siyasetinin vatandaş nezdinde etkisini yitirdiğini söyledi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İBB'nin 'kaynak, kredi verilmiyor' iddialarına cevap verdi. AK Parti döneminde otobüslerin hiçbir zaman Cumhurbaşkanlığı onayı ya da kredi ile alınmadığını vurgulayan Özdemir, "Yüzde 40'ı nakit ödenirdi, yüzde 60'ı ise Büyükşehir Belediyesi tarafından kendi imkanlarıyla taksitle ödenirdi. Belediye, kendi bütçesiyle kredi kullanma ihtiyacı hiç duymadı." dedi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir
,
AK Parti
döneminde belediyenin kendi bütçesiyle kredi kullanma ihtiyacı hiç duymadığını söyleyerek CHP'li İBB yönetimini eleştirdi.
Özdemir, katıldığı A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
CHP'li
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB)
, 'kaynak, kredi verilmiyor' iddialarına cevap veren Özdemir, İstanbul'daki ulaşım sorunları ve belediyecilik hizmetleri üzerinden mevcut yönetime sert eleştirilerde bulundu.
"Bari var olan sistemi devam ettirseydiniz"
"Bari var olan sistemi devam ettirseydiniz"
İBB yönetiminin söylemlerinin çok olduğunu ancak icraat olmadığını ifade eden Özdemir, İstanbul'daki otobüs krizine de değinerek, "
İstanbul'da 'Otobüsüm Nerede' diye bir uygulama vardı. Siz bulunduğunuz durakta otobüsün kaç dakikada geleceğini öğrenebiliyordunuz. Ancak her şeyde yaptıkları gibi bu uygulamanın da ismini değiştirdiler ve yeni bir sistem kurdular. Şu an o sistem çalışmıyor. Vatandaşlar 'Otobüsüm nerede?' sorusunu yüksek sesle sormaya başladı. Yapılan şeyler bozulmaya çalışıldı, var olan bir sistem vardı bari onu devam ettirseydiniz. İstanbulluların en büyük çilesi şu an otobüs duraklarında saatlerce beklemek. Birçok semtte artık insanlar bu şikayetlerini yüksek sesle dile getirmeye başladı.
" dedi.
"Avrupa'nın en genç otobüs filosuna sahip olmuştuk"
"Avrupa'nın en genç otobüs filosuna sahip olmuştuk"
Ayrıca, otobüslerin yenilenmeme sorununa da dikkat çeken Özdemir, "AK Parti döneminde, 2019 yılında görevi devrettiğimizde otobüslerin ortalama yaşı 5.8'di. Son 5-6 yılda Büyükşehir Belediyesi yalnızca 300 küsür otobüs aldı. Biz ise bir yılda 450 otobüs alırdık. 2013-2018 yılları arasında toplamda
2250 otobüs alarak Avrupa'nın en genç otobüs filosuna sahip olmuştuk, ortalama yaş 4.5'ti
. Ancak son 6 yıldır bu alanda hiçbir ciddi adım atılmadı, sadece mazeret üretildi." şeklinde konuştu.
"AK Parti döneminde otobüsler kredi ile alınmadı"
"AK Parti döneminde otobüsler kredi ile alınmadı"
Özdemir,
AK Parti döneminde otobüslerin hiçbir zaman Cumhurbaşkanlığı onayı ya da kredi ile alınmadı
ğını vurgulayarak, "
Yüzde 40'ı nakit ödenirdi, yüzde 60'ı ise Büyükşehir Belediyesi tarafından kendi imkanlarıyla taksitle ödenirdi. Belediye, kendi bütçesiyle kredi kullanma ihtiyacı hiç duymadı. Daha önce 'Bu şehri öz kaynaklarla yöneteceğiz, borçlanma ihanettir' deniyordu. Ancak şimdi mevcut yönetim, kendi aldıkları araçları bile krediyle almaya çalışıyor ve borçlanmaya girerek İstanbul'u zora sokuyor.
" ifadelerini kullandı.
İBB'nin "engelleniyoruz" iddiaları
İBB'nin "engelleniyoruz" iddiaları
Ayrıca metro projelerine de değinen Özdemir, "
İstanbul'un batısına tek bir metro yapacağız ama engelleniyoruz' diyorlar. Ancak İstanbul'un batısında Mahmutbey-Esenyurt metrosu da var. 2017'de ihalesi yapılıp 2019'da başlanan bu proje, 3-4 yılda tamamlanması gerekirken şu an yerlerde sürünüyor. Metro yapacaksınız da yapamıyorsunuz, mazeret üretmekten başka bir şey yapmıyorsunuz.
" dedi.
Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet siyasetinin vatandaş nezdinde etkisini yitirdiğini ve İstanbul'un eksik hizmetler nedeniyle geriye gittiğini belirtti.
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