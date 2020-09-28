AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak: Her 3 yeni üyeden biri 30 yaş altı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak açıkladı: Her 3 yeni üyeden biri 30 yaş altı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, her 3 yeni üyeden birinin 30 yaş altı seçmenlerden oluştuğunu belirtti. Şenocak, "Toplamda yeni üyelerimizin 38 bini, yani her 3 yeni üyemizden biri 30 yaş altı seçmenlerden oluşuyor. Bu veri bize aynı zamanda gençlerimizin apolitik olmadığını ispatlıyor. Türkiye ve dünya siyasetini yakından takip ediyorlar. Bugüne kadar 15 bini aşkın üyelik başvurusunu online olarak aldık" dedi.